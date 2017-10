Kom og hør finalistene i Toneprisen

Det er store premier i vente for de beste, med en premiepott på til sammen 200 tusen kroner. Fagjuryen består i år av Ole Edvard Antonsen, Ingrid Olava og Vegard Vårdal.

Hannah Veslemøy Narvesen

SLAGVERK: Hannah Veslemøy Narvesen Foto: selfie

Hannah (19) kommer opprinnelig fra Kristiansand. Hun spiller slagverk, og i Hamar kulturhus har hun med seg Henrik S. Dalen på kontrabass og Martin Sandvik Gjerde på piano. De spiller låta «Arrow & Loops» av Ari Hoenig.

Hun starta tidlig med musikk og spilte både fiolin, gitar og piano. Som femtenåring hørte hun en ung trommeslager fra lokalmiljøet som inspirerte sterkt. Både på videregående og på Toneheim folkehøgskole i år var trommer hennes hovedinstrument. Nå skal Veslemøy satse for fullt på slagverk og utøvende jazz og improvisasjon ved Norges musikkhøgskole.

Fredrik Segelstad

GITAR OG SANG: Fredrik Segelstad Foto: Ruth Barsten / NRK

Fredrik (21) kommer fra Lillehammer og spiller gitar og synger egne låter. Han har med seg Viktor Balch Barth på gitar på låtene «Between the Lines» og «I will be Fine».

Han har spilt gitar siden han var 8 år og skrevet låter siden han var fjorten. Han var innom musikklinja på Gjøvik Videregående før han tok Visuell kunst på Nanseskolen. Der bestemte Fredrik seg for å bli låtskriver og sanger. Han er vokst opp med Cornelis Vreeswijk i CD-spilleren, og Bob Dylan er en av heltene.

Espen Langseth Folkestad

GITAR OG SANG: Espen Langseth Folkestad Foto: Ruth Barsten / NRK

Espen (22) kommer fra Lillehammer og spiller gitar og synger sine egne låter. Han er alene på den første og sammen med sin bror, Simen Langseth Folkestad, og Andreas Rukand på den andre, henholdsvis «Timelaps» og «Please don't make this Road go Home».

Han ble med i et band på Frelsesarmeen som 10-åring der han måtte spille bass. Da han var fjorten oppdaget ha gitaren, som han lærte gjennom Youtube. Han har markert seg nasjonalt i duoen Brother Savannah, hvor han har med seg storebror Simen. Han skriver stadig på nye låter og prøver å leve som musiker.

Eir Vatn Strøm

FOLKETONER: Eir Vatn Strøm Foto: Ruth Barsten

Eir (20) kommer opprinnelig fra Oslo. Hun synger folketoner alene, uten musikere. Hun vil framføre «Den svalande vind» og «Folkestadvisa», begge etter Unni Løvlid.

Hun begynte i Barrat Dues barnekor da hun var 5 år. Hun spilte også piano og var mange år medlem i Det Norske Jentekor. På Foss videregående skole sang hun klassisk, på Toneheim i år jobbet hun med jazz, og ved NMH’s talentutviklingsprogram har hun hatt folkesang. Hun liker å blande stilarter og har sin egen Trio Lova. I høst starta Eir ved Norges musikkhøgskole.

Fabrice Bligoud Vestad

KLASSISK PIANO: Fabrice Bligoud Vestad Foto: Ruth Barsten / NRK

Fabrice (19) kommer fra Hamar og spiller klassisk piano. Han framfører «Jeux d'eau» (Ravel) og «Mercutio fra Romeo og Julie» (Prokofjev). Fabrice var også med i finalen i Toneprisen 2015.

Han begynte med piano som seksåring og har vært med i talentutviklingsprogrammet ved NMH i fire år. Fabrice har vært solist med Hedemarken Syfoniorkester og spilt under Kirsten Flagstadfestivalen. Han avsluttet musikklinja ved Stange videregående skole i vår, og i høst skal han studere klassisk klaver i Paris.

Oskar Hermann

KLASSISK TUBA: Oskar Hermann Foto: Selfie

Oskar (21) kommer fra Brøttum i Ringsaker og spiller klassisk tuba. Han blir akkompagnert av Sigstein Folgerø på piano. Han skal framføre et verk i fire satser, nemlig «Sonate i F» av Benedetto Marcello.

Oskar begynte å spille tuba som 10 åring, og etter videregående var han i musikktroppen i Hans Majestet Kongens Garde. Oskar har spilt i Brøttum Brass og gått på Toneheim folkehøgskole i år. Han er nå student ved Norges musikkhøgskole. Oskars mål er å kunne leve som tubaist og dirigent.