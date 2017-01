Kom i retten med politibeskyttelse

To menn, en på 53 år og en på 47, er sentrale i straffesaken mot den tidligere firmaeieren. Begge peker på ham som hovedmannen i fakturasvindelen de sjøl var en del av og er dømt for.

Til politiet har de forklart hvordan de hjalp den tiltalte med å unndra moms og skatt for millioner av kroner.

Den tiltalte nekter straffskyld og mener vitnene er ute etter å redde seg sjøl.

Vold, trusler og alkohol

53-åringen og 47-åringen har stått som eiere av en rekke selskaper som har blitt oppført som underleverandører til det Trysil-registrerte byggfirmaet som tiltalte drev.

Påtalemyndigheten mener disse selskapene aldri leverte noen tjenester til firmaet.

– Jeg har aldri gjort noe arbeid på byggeplassen, sa 53-åringen, og utdypa at han hadde minimalt med snekkererfaring.

Han beskriver tiltalte som en kontrollerende person som utnyttet folk i sårbare situasjoner. Selv var han alkoholiker og sier pengene han fikk for å bidra til svindelen ble brukt til å finansiere misbruket.

– Han hadde et mentalt tak på meg, sa han.

Han har innrømmet skyld og ble dømt for fakturasvindelen i 2015. Han beskriver seg som løpegutt for den tiltalte, og fikk strafferabatt for å ha tilstått og for å ha samarbeidet med politiet.

Han er også tidligere straffedømt for væpnet ran og for vold.

Nekter

FORSVARER: Randulf Schumann Hansen forsvarer den tiltalte firmaeieren. Foto: Anne Næsheim / NRK

Mens 53-åringen forklarte seg, ristet den tiltalte på hodet flere ganger. Han kaller vitnenes forklaringer for oppspinn.

Aktor spurte 53-åringen om hvorfor han hadde valgt å gi politiet opplysninger og tilstå svindel. Han svarte at han ville ut av det kriminelle samarbeidet med tiltalte.

– Jeg orket ikke mer. Jeg ville ikke være i klørne hans, sa 53-åringen.

Han sa at han ville få slutt på truslene mot seg og familie og stoppe den kriminelle virksomheten til tiltalte.

Den tiltaltes forsvarer, Randulf Schuman Hansen, mener påtalemyndigheten har lagt for stor vekt på forklaringen til de to mennene.

Kriminelle kontakter

Schuman Hansen forsøkte å svekke 53-åringens tillit, og ville blant annet vite hvor opplysninger om trusler mot andre og påståtte kontakter tiltalte hadde i kriminelle miljøer kom fra. 53-åringen sa tiltalte hadde fortalt han dette.

Aktor Richard Røed sier påtalemyndigheten sitter med bevis som bygger opp under forklaringen til de to vitnene.

I alt tre menn, alle dømt for fakturasvindel, vitner i rettssaken mot firmaeieren. 53-åringen har ennå ikke sonet sin dom.

– Jeg vil gå i fengsel i dag og bli ferdig med saken, sa 53-åringen.