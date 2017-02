Kokslien veksler som nummer to

Mikko Kokslien har gått Norge opp til andreplass i lagkonkurransen i kombinert under ski-VM i Lahti. Etter to etapper ligger Norge 46 sekunder bak Tyskland, men 26 sekunder foran Østerrike. Det kan bli sølv til Norge og Kokslien fra Søre Ål. To etapper igjen.