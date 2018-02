Knivstikking i Kongsvinger – ingen livstruende skadet

To kvinner barket sammen i et slagsmål inne på et kjøpesenter i Kongsvinger lørdag ettermiddag litt før klokka 13.

– Det var en konfrontasjon mellom to kvinner, og det ble brukt kniv, bekrefter operasjonsleder Bård Einar Hoft ved politiet i Innlandet.

Ikke livstruende

Begge de to kvinnene ble påført kutt- og stikkskader. Også en tredjeperson, en mann som skal ha forsøkt å stanse slåsskampen, skal ha fått skader. Han skal ha fått medisinsk behandling, men er ikke lagt inn på sykehus,

Lørdag kveld skriver politiet i en pressemelding at helsetilstanden til kvinnen som ble knivstukket ikke er livstruende. Gjerningspersonen skal ha fått mindre skader.

Etterforskes

Politiet er sparsommelige med øvrige opplysninger, men operasjonsleder Hoft bekrefter at politiet har satt i gang både taktisk og teknisk etterforskning.

I pressemeldingen skriver politiet at åstedet er sperret av mens kriminalteknikere foretar undersøkelser. Politiet kartlegger hva som har skjedd, og vil ikke gi andre opplysninger utover at gjerningsmannen er pågrepet og at det ikke er mistanke om at flere er involvert.

– Sjokkerende

– Det var veldig sjokkerende å få det så tett på seg. Det sier et vitne til knivstikkingen som NRK har hatt kontakt med i ettermiddag. Hun stod bare noen få meter unna da den ene kvinnen begynte å stikke den andre med kniv.

– Det var en grusom opplevelse, et fryktelig syn. Jeg ble kvalm og klarte ikke å slutte å skjelve, sier vitnet, som hadde med sin datter på kjøpesenteret. Datteren skjønte ikke hva som hendte.

– Men hun hørte skrikene. Jeg bare kastet vesken hun stod og så på, dro henne ut og sprang bort.