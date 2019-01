Klubb om overgrepssiktet trener: – Leit og vondt

NRK avslørte fredag at en kjent idrettsleder og trener i Hedmark skal ha begått seksuelle overgrep mot gutter over en periode på 30 år. Det skal ha pågått helt fram til 2011–2012.

Mannen er siktet for ni overgrep, deriblant et voldtektsforsøk. Han er også siktet for å ha utnyttet stillingen sin og for å ha forsøkt å få involverte til å lyve for politiet.

– Leit og vanskelig

Det var idrettsklubben selv som tok affære etter at en tidligere utøver varslet om at han hadde blitt utsatt for overgrep. Klubben varslet da politiet som i hele høst har drevet en omfattende etterforskning.

– Vi tok tak i saken så fort vi ble kjent med den. Det er tragisk, vondt og leit. Det er slike saker vi ikke skal ha i idretten, sier den nåværende lederen i klubben.

Han sier videre at klubben nå ellers fokuserer på det sportslige, og at politiet tar seg av etterforskningen.

Stort problem

Rådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund, Håvard B. Øvregård sier han kjenner til saken, men at forbundet ikke kommenterer enkeltsaker.

MÅ INFORMERE: – Det er viktig at vi ikke later som at seksuell trakassering og overgrep ikke finnes, sier Rådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund, Håvard B. Øvregård. Foto: Kjartan Helleve

Han forteller likevel at overgrep og seksuell trakassering er et stort problem i samfunnet generelt, og også i idretten.

– Det er viktig at vi ikke later som at dette ikke finnes. Hvis idrettslag hører påstander, bekymringer eller mistanker om seksuell trakassering og overgrep er det viktig at de tar tak, sier han.

Viktig å informere

Øvregård sier også at dette er et tema alle idrettslag må ta opp.

– Vår melding til idrettslag er at dette enten har skjedd i din klubb før, uten at du har vist om det, eller så skjer det nå uten at du vet om det, eller så vil det skje i framtiden. Derfor må idrettslag drive forebygging, de må være forberedt på å få slike saker, og de må ha retningslinjer på plass for å håndtere det, sier han.

Han påpeker at idretten generelt er en trygg arena på lik linje med skole og barnehage.

– Det er viktig at foreldre spør dersom de har mistanker. De kan også spørre idrettslaget hva de gjør for å informere om temaet, og om hvilke retningslinjer de har hvis noe skulle skje.

Mørketall

Politiet har vært i kontakt med rundt 60 personer i forbindelse med etterforskningen av den tidligere treneren. Den har avdekket flere saker som er foreldet. De frykter også at det er mørketall.

– Derfor ønsker vi at de som kan ha opplevd noe, tar kontakt med politiet, sier politiadvokat Henning Klauseie.