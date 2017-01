Klimaendringer truer museumsbygg

– Vi håper på økte bevilgninger, sier Torgeir Korpberget på Maihaugen i Lillehammer.

TETT TAK: Taket må være tett for å unngå skade. Torgeir Korpberget ser store utfordringer. Foto: Arne Sørenes / NRK

Han har ansvar for 200 historiske bygg på museet. En ny rapport slår fast at halvparten av om lag 5000 museumseide bygninger i Norge allerede er i så dårlig stand at noe må gjøres.

Museumsforfall for milliarder

Og det er før konsekvensen av klimaendringer har satt inn for alvor.

Et etterslep på vedlikehold

Torgeir Korpberget har vært med å utarbeide rapporten som viser at flere tusen historiske bygg er i ferd med å råtne.

– Det er et etterslep på vedlikehold, sier Korpberget.

MYE JOBB: Mange av byggene på Maihaugen har stort behov for oppgradering for å tåle det nye klimaet. Foto: Arne Sørenes / NRK

På Maihaugen har de klart å berge hus ved blant annet å fjerne alger fra vegger. Algeveksten skyldes fukt over lang tid. En annen utfordring er å holde vannet ut av taket. Er taket lekk tar det ikke lang tid før bygningen blir ødelagt.

Må prioriteres

Leder for klimaprosjektet til norske museer, Roy Høybo, sier vedlikehold må prioriteres mer både av de som bevilger penger og museene sjøl.

– Skal vi klare å bevare bygningene våre i framtida er det ingen annen løsning enn å gå tilbake og finne tilbake til den kunnskapen som har gitt oss bygninger som har stått i så mange år, sier han.

Statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen (H) sier det å ta var på samlingene og bygningene er av de viktigste oppgavene til et museum. Nå vil departementet gå gjennom rapporten om tilstanden til museumsbygninger.

– Vi har virkemidler som kan imøtegå fremtidige utfordringer når det gjelder vær og vind, sier han.

Han viser til at departementet også tidligere har gitt ekstra bevilgninger i forbindelse med vedlikehold av historiske bygninger.