Kjørte over bil med traktor

En ringsakermann i 40 årene må fredag møte i retten etter at han kjørte over en bil med traktor på en vei i Brumunddal i fjor høst, Føreren av bilen unnslapp, uten alvorlig skader, men bilen ble vraket. Selv sier mannen at det hele var et uhell, melder HA. Mannen er tidligere dømt to ganger for bildrap.