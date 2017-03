Kjørte med høy promille – to dager på rad

7. april i fjor ringte en mann politiet etter å ha observert en bilist som kjørte svært vinglete – med ett punktert dekk. Mannen mente bilisten holdt altfor høy hastighet, og at bilen ved ett tilfelle var langt over i motgående kjørefelt og svært nær å kollidere med et møtende kjøretøy.

I en rundkjøring klarte ikke bilisten å svinge tilstrekkelig på grunn av høy fart, og kjørte inn i en fortauskant med et høyt smell.

Bilen full av alkohol

Politiet pågrep den kvinnelige bilisten i Brumunddal. I bilen, som kvinnen hadde leid, hadde hun tolv halvlitere med øl, tre treliters kartonger med vin og en åpnet flaske med Jägermeister.

Hun ble tatt med til politistasjonen, der en utåndingsprøve viste en promille tilsvarende 1,92. Kvinnen mente hun var i fin form og skikket til å kjøre bil, men erkjente at hun hadde vært påvirket. Hun ble fratatt førerkortet.

Stoppet igjen dagen etter

Dagen etter kjørte kvinnen likevel til stedet der hun hadde leid bilen og fikk skiftet dekk. En ansatt ante at kvinnen ikke var edru, og ringte politiet etter at kvinnen hadde fått reparert leiebilen.

Politiet prøvde først å stanse kvinnen – men hun unnlot å stanse, slik at en politibetjent måtte flytte seg for ikke å bli påkjørt. Kort tid etter måtte hun likevel stanse fordi bilen foran henne stoppet på rødt lys. Politiet klarte da å få åpnet bildøra og slått av bilens motor.

Etter å ha gjort fysisk motstand mot anholdelsen og ropt ukvemsord til politibetjentene, ble kvinnen nok en gang tatt med til politistasjonen. Nå viste utåndingsprøven at kvinnen hadde kjørt med en promille tilsvarende 2,04.

Dømt til fengsel

Kvinnen i 40-åra er tidligere ustraffet. I Hedmarken tingrett fikk hun tilbud om å gjennomføre et promilleprogram som alternativ til fengselsstraff. Det ønsket hun ikke, og ble derfor dømt til fengsel i 45 dager.

Kvinnen må også betale en bot på 20.000 kroner, og mister retten til å kjøre bil i fire år.