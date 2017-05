Kjørte inn i lyktestolpe – mann alvorlig skadd

Politiet fikk melding om en trafikkulykke klokken 06.36 på morgenen 17. mai. En privatperson ringte og varslet nødetatene om at en bil hadde kjørt av veien ved en bensinstasjon.

– Sjåføren av bilen er fraktet med ambulanse til Lillehammer sykehus og passasjeren er fløyet til St. Olavs Hospital, forteller innsatsleder på stedet, Hans Martin Aas.

De to guttene er i 20-årene og fra Sel i Gudbrandsdalen.

Var fastklemt

Brannvesenet kom raskt til stedet, etterfulgt av de andre nødetatene. Politiet på stedet sier at det var stor fart involvert i ulykken.

– Sjåføren har mistet kontrollen i høyresvingen ved en bensinstasjon, og kjørte rett inn i en lyktestolpe på bensinstasjonsområdet, som da knakk. Bilen kjørte så sidelengs inn et skilt, forteller innsatslederen.

De to guttene var fastklemt etter ulykken og måtte frigjøres av nødetatene.

Vegvesenets ulykkesgruppe var på plass på ulykkesstedet i 10-tiden og vil gjøre sine rutinemessige undersøkelser.

Like etter klokken 13 opplyser operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt at tilstanden for passasjeren er alvorlig, men stabil, mens sjåføren kun har lettere skader etter ulykken.