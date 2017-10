Kjørte i grøfta på glatta

En sjåfør ble sendt til legevakta for en sjekk etter at et vogntog kjørte i grøfta ved Hemsing bru i Vang i Valdres ved 21.30-tida i går. Det var svært glatt på stedet, ifølge politiet. Ett felt er stengt. Vogntoget blir fjernet i formiddag.