Kjørte i 180 i 80-sone

En mann fra Solør er dømt til 75 dagers fengsel for å ha kjørt over 100 kilometer i timen over fartsgrensa med motorsykkel. Han er dømt for å ha kjørt i 180 kilometer i timen i en 80-sone, og 158 kilometer i timen i en 50-sone i fjor sommer.