Kjørte bil inn i gullsmedbutikk

Politiet fikk melding om innbruddet i gullmedbutikken Jens Dybendal på Flisa i Hedmark. Det voldsomme innbruddet skjedde rett før klokka tre i natt.

Det er foreløpig uavklart hvor mye tyvene fikk med seg.

Politiet opplyser at vitner har sett minst to personer kledd i mørke klær. De kom i en hvit pickup. Bilen ble stjålet tidligere på natta noen kilometer sør for åstedet.

BILEN: Et vitne tok bilde av bilen som ble brukt under innbruddet i natt, en hvit Toyota Hilux. Foto: Politiet/vitne

– Veldig freidig

Innehaver Kjell Erik Dybendal var ved butikken i morgentimene. Det var et trist syn som møtte ham.

– Det er ikke noe trivelig, sier innehaveren.

Han har ennå ikke vært inne i butikklokalene, siden kriminalteknikere jobber på stedet.

GULLSMEDEN: Kjell Erik Dybendal var ved den smadrede butikken i dag tidlig. Foto: Elise Øyhovden / NRK

Minst to personer skal ha blitt sett kjørende fra stedet i en hvit pickup. De kjørte langs fylkesveg 208 i nordøstlig retning mot Kjellmyra.

Bilen som ble brukt under innbruddet ble stjålet på Arneberg i natt. Politiet tror at en annen bil også kan ha blitt brukt i forbindelse med innbruddet- Politiet ber eventuelle vitner om å melde seg. Politiet ber om at man ser etter bilen, særlig østover fra Flisa mot Finnskogen og i grensenære strøk.

Innbruddet skjedde altså litt før klokka tre.

– Det er veldig freidig. På denne tida er det lyst ute og trafikk i sentrum. Det er pussig, sier Dybendal.

Flisa ligger like ved grensa til Sverige, og svensk politi er orientert.