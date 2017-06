Kjører 21 mil for tannregulering

Stor mangel på kjeveortopeder i Oppland gjør at flere velger å reise over 25 mil fra Gudbrandsdalen til Hamar for å få satt på og strammet tannregulering.

Kjeveortoped Jon- Olav Aabakken sier at hver fjerde pasient kommer fra nabofylket Oppland. Foto: Knut Røsrud / NRK

– 25 prosent av alle pasientene våre kommer fra Oppland. Veldig mange reiser langt, jeg hadde akkurat en pasient som kom helt fra Lesjaskog. De måtte reise i går for å rekke timen i dag, sier kjeveortoped Jon-Olav Aabakken som har klinikk på Hamar.

Turen fra Lesjaskog til Hamar er en strekning på 27 mil og tar nesten fire timer med bil.

– Gått overraskende bra

Også 13 år gamle Sara Ekle Løken har reist fra Lom i Oppland og til Hamar i Hedmark for å få ordnet med tannregulering. I to år har hun og foreldrene kjørt 21 mil en vei, for å få behandling av kjeveortoped.

Sara Ekle Løken (13) synes pendlingen til tannlegen har gått greit. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Jeg synes det har gått veldig bra. Jeg har ikke hatt noen problemer med det, det har vært greit synes jeg, sier Ekle Løken.

Foreldrene tar turene med et smil, men synes det er rart at det er så stor mangel på kjeveortopeder i hjemfylket.

– Det er overraskende at noen ikke forsøker for eksempel å etablere seg på Otta. Det må jo være et bra nedslagsfelt og blitt mer sentralt for mange, sier Arild Løken som er pappa til Sara.

Ingen ideell situasjon

Mangelen på kjeveortopeder i Oppland gjør at det er ventelister på opp mot ett og et halvt år.

Fylkestannlegen i Oppland Jørn Ellingsseter, innrømmer at det ikke er en ideell situasjon i fylket, men at de ikke har virkemidler å bruke for å få reguleringstannleger til å etablere seg i fylket.

Aabakken tror det er regelverket som er hindringen for mange til å starte opp en behandlingsklinikk.

– Det er stadig diskusjoner på hvordan kjeveortopedisk behandling skal finansieres i Norge, så jeg tror en del unge kvier seg for å bruke flere millioner på å etablere og bygge nye klinikker ute i distriktene, sier Aabakken.