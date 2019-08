Millionstrid om kioskdrift ved Besseggen

Etter over 40 år mistet i fjor Grete Hølmo og familien retten til å drive kiosken ved Gjende i Jotunheimen, et sted der opp mot 40 000 turister årlig passerer når de skal gå Besseggen.

– Det har vært tungt for hele familien. Jeg vet ikke hvordan fremtiden ser ut, sier Hølmo.

Etter flere års uenighet om den videre driften, inngikk 62-åringen og Statens vegvesen en tiltredelsesavtale om kiosken, for at vegvesenet skulle kunne starte arbeidet i området. Det ble gjort i forbindelse med at vegvesenet omgjorde området til et ikonpunkt på norske turistveier. Partene var imidlertid uenige om festekontrakten Hølmo har på kiosken og et tilhørende parkeringsareal frem til 2034.

Mener driverne ikke er byttet ut

Saken havnet i tingretten der 62-åringen ble tilkjent 18 millioner kroner i erstatning for at hun ikke lenger får drive i området. Det var fem millioner mer enn vegvesenet mente var riktig. Det var hun ikke fornøyd med og anket. Lagmannsretten skal nå ta stilling til hvordan overtakelsen skal erstattes.

I dag driver en annen lokal aktør kiosken etter at selskapet vant anbudsrunden i fjor. Hølmo mener hun er byttet ut med de nye driverne. Det avviser Statens vegvesens advokat Steinar Mageli, som denne uken var på befaring ved foten av Besseggen.

– Det skal bygges ut i betydelig grad så det er ikke slik at eiendomsmassen er lik, opplyser han.

– Hvorfor var det nødvendig å fjerne en privat aktør fra dette prosjektet?

– Det har sammenheng med at turistveiprosjektet skal bygges opp som et ikon. Da er det nødvendig å få inn aktører som kan drive. Det ble lyst ut en kontrakt og en annen lokal aktør vant kontrakten, sier Mageli.

BESSEGGEN: Hvert år tar tusenvis av turister turen over Besseggen. De aller fleste passerer kiosken ved Gjende ved start og slutt. Foto: Hallvard Østrem / NPK

Fremtiden er uviss

Det var Hølmos far som startet familiebedriften og en tilhørende parkeringsplass på 1970-tallet. Familien mener avtalen de inngikk med vegvesenet ble gjort under trusler om tvang.

– Er du bitter?

– Ja, absolutt.

Både hun og de to barna var innstilt på å drive kiosken videre. Nå er hun usikker på hva fremtiden bringer.

– Jeg har ikke jobb. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier hun.