På få år har turismen fra Kina til Norge økt med nesten 200 prosent. Den utviklinga vil ikke verten ved en av Norges største turisthytter lenger være en del av.

– Problemet er markedene som ligger veldig langt unna. Hvis de skal sette seg i et fly og reise hele veien hit for å ta en dag på Besseggen, så blir klimaavtrykket etter de turistene veldig høyt i forhold til hva som blir lagt igjen, sier Marius Haugaløkken ved Gjendesheim turisthytte.

Haugaløkken mener denne satsinga er skadelig for miljøet, derfor har han trukket seg helt ut av all internasjonal markedsføring.

– Jeg har gjennomført flere ulike klimatiltak her på Gjendesheim de siste åra. Skal jeg kunne stå for det og de tankene jeg har, så skurrer det å samtidig skulle markedsføre Gjendesheim som et turistmål i markeder som ligger så langt unna, sier han.

Innovasjon Norge innrømmer: – Vi bidrar til klimautslipp

Innovasjon Norge har satset på det kinesiske markedet fordi de ønsker å styre trafikken fra Kina til andre årstider enn sommeren.

– Det som har vært fokus med alle kampanjene er å trekke individuelt reisende kinesere til Norge på vinterstid, sier Bratland Holm.

EN UTFORDRING: – Klimautfordringene er vanskelige, sier direktør i Innovasjon Norge Bente Bratland Holm, som vedgår at satsinga i Kina har en miljøkonsekvens. Foto: Alexander Nordby / NRK

Sammen med den norske reiselivsnæringen jobber Innovasjon Norge for å få kineserne til å bruke mer penger over lengre tid i Norge, og at de kommer utenom hovedsesongen.

Reiselivet utgjør om lag 8 prosent av klimautslippene på jorda. Bidrar dere til det?

– Ja, det gjør vi jo. Derfor er det viktig at vi bidrar til at de som kommer blir her lengre, avslutter hun.

Får støtte av turistgigant

Stavanger Turistforening er blant landets største aktører i næringen, og daglig leder Preben Falck støtter Haugaløkkens syn i klimadebatten.

– Vi ønsker jo i utgangspunktet å være gjestfrie for alle som kommer, men det handler om hvem vi selv aktivt oppsøker med mål om å få de hit. Det er ikke bra for miljøet å øke andelen turister som flyr såpass langt, sier Falck.

MÅ SATSE ANNERLEDES: Preben Falck i Stavanger Turistforening mener det må markedsføres mer mot turister fra land som ligger nærmere Norge. Foto: Anders Fehn

Stavanger Turistforening har så langt ikke trukket seg ut av fremmedspråklig markedsføring, men Falck sier det er et tema som blir diskutert. Noe av problemet ligger i at man etter dagens regler enten må være med på all slik markedsføring, eller ingen. Det funker altså ikke å unngå enkelte språk fra land som er langt unna Norge.

– Men det som er sikkert, er at vi nå er inne i en prosess der vi selger oss ut av Preikestolen. Den er jo en av landets store attraksjoner. Likevel er det ikke riktig for oss å bruke turistforeningens ressurser på å utvikle Preikestolen, slik som masseturismen der har blitt, sier Falck.

Har brukt mange millioner på kampanjer

Innovasjon Norge har de siste tre årene brukt 8 millioner kroner på kampanjer i Kina. Med direktefly til Norge er det spådd at turistveksten fra Kina vil øke ytterligere de neste åra.

– Klimautfordringene er vanskelige, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, som vedgår at satsinga i Kina har en miljøkonsekvens.

I samarbeid med Vestlandsforskning og UNWTO, som er FN sin turistorganisasjon, samler Innovasjon Norge nå tall på klimadata, slik at det kan tas mer hensyn til miljøet.

– Det er en problemstilling som vi må diskutere og som vi må hente mer faktakunnskap om, slik at vi kan ta klokere miljøvalg i framtida, sier hun.