Katastrofevalg for Ap i Innlandet

Ap går tilbake i samtlige av 26 Opplands-kommuner og alle de 22 kommunene i Hedmark. Prognosene viser at partiet går tilbake 6,4 prosentpoeng i Hedmark og 5,6 prosentpoeng i Oppland. På landsbasis går partiet tilbake 3,4 prosentpoeng.

– Vi skulle selvsagt ønske at vi hadde hatt et bedre valgresultat enn det vi har, sier Oppland Arbeiderpartis toppkandidat Rigmor Aasrud.

Som prognosene viste

– Hovedtendensen er at de har gått betydelig tilbake i både Hedmark og Oppland, sier valgforsker ved Høgskolen i Innlandet, Jon Helge Lesjø.

Han forklarer at meningsmålingene før valget viste at Ap lå svakere an enn ved forrige stortingsvalg. Lesjø tror Senterpartiets vekst er en del av forklaringen på hvorfor Ap gjør det dårligere enn valget i 2013. Sp tar over flertallet fra Ap i 16 av de små og mellomstore kommunene i Innlandet.

– De ser ut til å bli oppfattet som et for svakt opposisjonsparti. Senterpartiet har blitt hovedutfordreren i distriktet, sier Lesjø.

SOM FORVENTET: Lesjø forteller at prognosene viser det samme som meningsmålingene i forkant av valget. Foto: Alexander Nordby / NRK

Lyspunkt til tross for lav oppslutning

– Nå er det ulidelig spennende om vi klarer å beholde tredjemandatet våres, sier Aaserud.

Like etter kl. 23 har hun den ene av to sikre Ap-mandater, mens Stine Renate Håheim ser ut til å få et tredje mandat i Oppland. I Hedmark har partiet to mandater pluss Karin Andersen som ligger an til å få et utjevningsmandat.

– Det som er lyspunktet i Innlandet er at det er en stor rødgrønn mengde stemmer så det er klart at Innlandet vil skifte regjering, sier hun.