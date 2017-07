Kastet ut av jaktlag etter ulveuenighet

– Jeg har aldri sagt til de at det er forkastelig at de ønsker å være med på ulvejakt og heller ikke gitt uttrykk for det, så dette er uforståelig, sier Ingunn Faldaas.

I forrige måned ga lederen i Nyhus jaktlag i Varåholla, beskjed om at hennes holdninger til felling av ulv gjorde det umulig for dem å ha henne med seg på elgjakt i fremtiden.

– Jeg reagerte først på dette med sjokk og vantro, jeg har jo hele tiden blitt godt mottatt i jaktlaget og vi har alltid hatt en god tone, sier hun.

Det var Østlendingen som først omtalte denne saken.

9 år i jaktlaget

Første gangen Ingunn var med på jakt var hun 14 år og med morfar ved sin side. For ni år siden ble hun medlem av det lokale jaktlaget i Varåholla. Siden den gang har den årlige elgjakten vært et av årets høydepunkt.

– Jeg har ikke oppfattet at for og mot argumenter har vært et problem i jaktlaget tidligere og jeg visste jo at de andre hadde en annen mening enn meg, sier Faldaas.

Hun mener den felles interessen over jakta bør være hovedfokus i et jaktlag og at en personlig mening er en dårlig grunn for å bli ekskludert fra et jaktlag.

– Jeg håper jo at vi kan komme til en enighet, men er redd for hvordan mottakelsen vil bli på jaktlaget hvis jeg kommer inn igjen, sier Faldaas.

Skal avgjøres på det politiske plan

– Vi syns det er veldig leit med sånne historier og mener generelt sett at det er viktig å være åpen og ha respekt for andres meninger, sier leder i Hedmark Jeger og Fiskeforbund, Knut Arne Gjems.

RESPEKT: Leder i Hedmark Jeger og Fiskerforbund mener det er viktig å ha respekt for andres meninger i jaktlag. Foto: Privat

Han forteller at denne situasjonen er sjelden, men at det har vært tilfeller hvor personer har blitt kuttet ut fra ulike jaktlag tidligere. På et generelt plan er det ofte flere årsaker som ligger til grunne.

– Vi er opptatt av å få med folk på jakt, og da spesielt jenter. Ulveforvaltningen skal jo avgjøres på det politiske plan og ikke på lokale jaktplan, sier Gjems.

Jakt og fiskelederen sier de har et tilbud til Faldaas dersom hun fortsatt vil jakte i høst.

– Hvis hun har vanskeligheter med å få jaktet elg til høsten, så har vi et eget damejakt-tilbud i Trysil som vi kan invitere hu med på, sier Gjems.

NRK har vært i kontakt med jaktlederen som ikke ønsker å kommentere saken.