– Det betyr veldig mye for meg. Jeg har jo drevet med det her en god stund nå, og har slitt en del. Det er mye stress, og når ting ikke går slik man vil så blir man jo deppa, sier Elgåen.

20-åringen spiller i klubben Movistar Riders som er en av de ledende E-sport-klubbene i Spania. Elgåen sier klubben har vært viktig for suksessen hans.

– Det er jo det her jeg liker å drive med så jeg liker ikke å gjøre det dårlig. Men denne sesongen har jeg fått mye hjelp fra klubben og lagspillerne mine. Jeg har virkelig jobba hardt, så det å bli kåra til mest verdifulle spiller betyr utrolig mye for meg, sier hedmarkingen.

Jørgen Elgåen Ekspandér faktaboks Født 1997

Fra Engerdal/Trondheim

Profesjonell utøver innen e-sport

Kjent under navnet «Hatrixx»

Spiller i klubben Movistar Riders

Stort marked

League of Legends ble lansert i 2009, og i dag er det et av verdens mest populære dataspill. Elgåen begynte med spillet det da han var 14 år gammel på gutterommet i Engerdal lengst nord i Østerdalen.

– LoL er et strategispill der man spiller fem mot fem. Enkelt forklart er målet å ødelegge motstanderens base. Basen er en spesiell bygning, og hvis du klarer å ødelegge den så vinner du, sier han.

E-sport har blitt veldig populært de siste årene, og ifølge årsrapporten til nettstedet Newzoo anslår eksperter at det globale E-sports-markedet vil håve inn 905 millioner dollar i 2018. Det en økning på 38 prosent fra i fjor.

– Imponerende spilling

Julian Nash er hovedkommentator for League of Legends i Telenor-ligaen, den norske e-sportserien. Han omtaler Elgåens prestasjoner i Spania som imponerende.

– Det er ganske stort. Det er høyt nivå selv om det kun er en nasjonal liga, sier han.

Nash forteller at Elgåen er en av få nordmenn som spiller i utenlandske serier.

– Det er ikke mange som spiller ute i Europa og verden. «Hatrixx» er Norges nest beste i sin posisjon, midlaner, forklarer kommentatoren.

POPULÆRT: E-sport som konkurranse- og publikumssport har vokst enormt de siste årene. Bildet er tatt på en LoL-turnering i Paris i mars 2017. Foto: Jeff Pachoud / AFP

Treningskamper

Elgåen forteller at klubben han spiller i har egne kontorer der de jobber og at de har egne leiligheter som spillerne bor i. De har også egne psykologer og ernæringsfysiologer.

– Vi spiller mye treningskamper for å prøve ut strategier og for å spille mot andres strategier. Utenom det ser vi også mye på kamper. Vi analyserer hva folk gjør og hvordan vi kan gjøre det selv, sier han.

MYE TRENING: Jørgen «Hatrixx» Elgåen forteller at det må mange timer med trening til for å bli god i LoL. Foto: Erlend Moe

Tidligere har 20-åringen spilt i profesjonelle klubber i både Tyrkia og USA. Nå har han vært i den spanske klubben i over et år, og trives godt.

– Jeg liker å tenke på den spanske ligaen som internasjonal, fordi det nesten ikke er noen spanske spillere her. Målet mitt er å nå League of Legends Championship Series, men jeg liker meg veldig her i klubben, så jeg kommer til å fortsette å jobbe og spille med dem, forteller Elgåen.