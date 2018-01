Politiet har torsdag undersøkt områder de merket seg fra søk med helikopter i går. Det ble ikke gjort konkrete funn, men politiadvokat André Lillehovde van der Eynden forteller til NRK at det er gjort interessante observasjoner.

Han sier at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne og jobber med ulike teorier. Politiadvokaten utelukker ikke at blodsporene som er funnet på to forskjellige steder kan være plantet.

– Vi er nødt til å holde alle muligheter åpne. Vi jobber ut fra et bredt spekter av teorier, sier politiadvokaten.

Kan ikke utelukke at blodspor er plantet

Området politiet har søkt i torsdag består av mye skog og dyp snø. Både snøscooter og beltedrevet ATV har blitt brukt i det vanskelige terrenget.

– Vi har funnet spor. Vi har søkt i nærheten av boligen hvor hun sist ble sett. I nærheten der ble det gjort observasjoner av spor ved bruk av helikopter, men vi har ikke gjort noen vesentlige funn, sier van der Eynden.

– Har dere håp om å finne Jemtland i live?

– Det må ses i sammenheng med tiden og at det er funnet blod. Vi har ikke funnet Janne, men vi har et håp om å finne henne i live. Etterforskningen vil fortsette for fullt. Vil gjøre søk basert på taktisk informasjon, sier han.

FUNNSTED: Politiet jobber med å finne ut hvorfor Janne Jemtlands blod ble funnet langs Lillehaugveien. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Bistandsadvokat: – Familien har det forferdelig

BISTANDSADVOKAT: Andenæs er oppnevnt som familiens bistandsadvokat. Foto: Advokatfirmaet Elden DA

Ida Andenæs fra advokatfirmaet Elden er oppnevnt som familiens bistandsadvokat. Hun forteller at familien nå venter på svar.

– Familien har det svært tungt og håper nå den pågående etterforskningen vil gi noen svar på hva som har skjedd med Janne, sier Andenæs.

Andenæs vil ikke uttale seg om hvorfor familien har fått oppnevnt bistandsadvokat.

– Politiet er gjort kjent med at Hedmark tingrett har oppnevnt bistandsadvokat for de pårørende. Vi tenker det er naturlig. Dette er en savnetsak hvor det mest sannsynlig har tilstøtt henne noe kriminelt, sier van der Eynden.

Startet søk ved boligen onsdag

Onsdag startet politiet undersøkelser ved Jemtlands bolig og på en gård i nærheten av boligen. Både helikopter, hunder og beltedrevne ATV-er ble tatt i bruk.

– Vi har ikke funnet konkrete spor, men vi har observasjoner som vi sjekker ut nærmere, sa lensmann i Ringsaker Terje Krogstad onsdag ettermiddag.

Politiet har mottatt 200 tips som de nå går gjennom. I tillegg går de gjennom videoovervåkning av Brumunddal sentrum og tog og bussterminaler.

SNØSCOOTER: En beltedrevet ATV og en snøscooter søkte torsdag i skiløyper i nærheten av Brennbekken. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Kartlegger Jemtlands bevegelser

SAVNET: Janne Jemtland har vært savnet siden 29. desember. Foto: Politiet

Politiet jobber med å danne seg et bilde av hvor og hvordan Jemtland har beveget seg etter at hun forsvant. Blant annet gjøres det analyser av tips og data som er kommet inn. Totalt har det kommet inn over 200 tips i saken.

Politiet fikk onsdag ytterligere bistand fra Kripos. Disse bistår med taktisk, teknisk og analytisk kompetanse. Samtidig benyttes ressurser internt i distriktet i etterforskningen.