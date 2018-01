Kan ha gjort nye funn etter savnet kvinne

NRKs reporter på stedet melder like før kl. 20 at politiet går fra dør til dør for å snakke med naboer.

Store styrker lette fredag kveld etter den savnede 36-åringen i Fagerlundveien utenfor Brumunddal sentrum. Politiet startet i ettermiddag et utvidet søk etter Jemtland med store mannskaper og hunder. Sivilforsvaret bistår med 28 personer.

Ved 18.15-tiden samlet flere politibetjenter seg rundt et område ikke langt fra en presenning. Området ble opplyst og avbildet. Dermed kan det tyde på at politiet har gjort ytterligere funn.

En av politiets teorier er at Jemtland kan ha blitt påkjørt.

Jemtlands blod funnet

Fredag ettermiddag bekreftet politiet at de har funnet blod som tilhører Janne Jemtland. Ifølge politiadvokat André Lillehovde van der Eynden er politiets hovedteori at det har tilstøtt 36-åringen noe der blodsporene ble funnet.

– Nå anser vi det som at det har skjedd noe kriminelt, sa van der Eynden til NRK fredag ettermiddag.

– Sakens karakter har nå endret seg, sa van der Eynden om blodsporene.

Sperret av område utenfor Brumunddal

KRIMINALSAK: van der Eynden forteller at politiet nå tror det har skjedd noe kriminelt med Jemtland. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Blodsporet ble funnet etter tips fra en turgåer torsdag ettermiddag. Turgåeren skal ha oppdaget blodet tett i tid med Jemtlands forsvinning 29. desember.

Natt til fredag satt politiet opp store sperringer i området der de søkte etter spor, etter at en hundeeier påviste blodspor i snøen. De nedla også flyforbud i området.

– Det er ingen mistenkte eller siktede i saken, ifølge van der Eynden.

SPERRET: Politiet sperret av en vei i Brumunddal torsdag kveld. Foto: Elias Engevik / NRK

Savnet i romjula

SAVNET: Janne Jemtland ble meldt savnet nyttårsaften. Foto: Politiet

Janne Jemtland har vært savnet siden femte juledag etter at hun kom hjem fra fest sammen med ektemannen 29. januar. Det siste sporet er fra samme morgen da mobiltelefonen hennes ble registrert i Brumunddal sentrum kl. 05.50. Det er ca. 13 kilometer fra hjemmet, der hun sist ble sett.

Jemtland ble meldt savnet av ektemannen nyttårsaften. Det ble umiddelbart satt i gang leteaksjon med frivillig mannskap, redningshunder og politiet.