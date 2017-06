Kan bli forbudt med fluor i skismøring

– Mange av oss er negative til fluor i skismøring i barneidretten, men vi er veldig i tvil om hvordan et forbud skal håndheves, sier Torbjørn Broks Pettersen, som er leder i langrennskomiteen i Oppland skikrets.

Han og flere andre delegater samles til vårmøte i Norges Skiforbund nå i helga. En av sakene er et eventuelt forbud mot fluor i skismøring for barn og unge.

BER OM NYANSERT DEBATT: Leder i langrennskomiteen i Oppland skikrets, Torbjørn Broks Pettersen. Foto: Geir Nilsen/langrenn.com

Dyr kontroll

– Et måleapparat for å avdekke fluor koster over 100.000 kroner, og dette er det veldig få arrangører av skirenn som har råd til.

Det er de siste årene avdekket flere tilfeller av sykdom og skader etter bruk av fluor, og naturvernorganisasjoner har krevd forbud av hensyn til miljøet.

Redd for mistenkeliggjøring

– Her i Oppland krets hadde vi en uformell sjekk på hvordan stemningen er i vår krets. Det viste seg at en tredjedel støtter forbudet prinsipielt, en tredjedel vet ikke og en tredjedel er motstandere fordi de ser store problemer med håndhevelsen.

Pettersen er også redd for at et forbud kan føre til mistenkeliggjøring av uskyldige.

– Hva hvis en 12 år gammel jente får en overraskende god plassering under et skirenn med vanskelige føreforhold? Hun risikerer å få kommentarer om at dette må skyldes fluor skismøring.

Tidligere denne uka ble det klart at verdens største produsent av skismøring, Swix, støtter et forbud. Direktør Tomas Holmestad sier at de er i full gang med forskning og utvikling av alternative blandinger som ikke inneholder fluor.

– Det viktig å være klar over at det er støvet som er farligste, ikke voksen. Jeg håper på en nyansert debatt, som er kunnskapsbasert, sier Pettersen.

Vanskelig sak

– Regner du med at vårmøtet kommer til å ta en endelig avgjørelse?

– Det er vanskelig å si, men selv om det blir en omfattende debatt nå, er det er godt mulig at dette blir utsatt til høstmøtet. Da er vi jo i rute før skisesongen uansett.