Kamp om brukte rådhusmøbler

– Det er riktig å ta i bruk det som ikke skal brukes lenger. Vi må tenke gjenbruk ikke bare kjøpe nytt, sier rektor ved Redalen skole Nitan Runberg.

Hun var en av mange som kom til rådhuset på Gjøvik tirsdag ettermiddag for å få gratis møbler som rådhuset skal kvitte seg med. At skolen kan ha nytte av møbler som kasseres av administrasjonen i kommunen synes hun er helt greit.

– Det er bedre at vi får dem og kan bruke dem enn at de står her ubrukt, sier hun og sørger for at skolen får nye stoler, bord, sofa og oppvaskmaskin.

KAOTISK: Det ble nesten litt kaotisk da alle kom for å hente gratis møbler i rådhuset. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Får ikke brukt de gamle møblene

Gjøvik rådhus skal renoveres og alle som jobber i bygget har fått kontorer andre steder i byen. Der er det ikke plass til de store pultene, vaskemaskiner, kjøkken og stoler som hele rådhuset har hatt i hus. Og når det står ferdig renovert med ny rominndeling neste høst blir det heller ikke plass.

RENOVERES: Gjøvik rådhus får ny rominndeling når det renoveres, derfor kan ikke møblene brukes lenger. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Det er kommunale penger vi prater om, så da er det bra at det kan benyttes andre steder, sier prosjektleder Anne Britt Søreng i Gjøvik kommune.

Først fikk kommunale etater tilbud om å komme for å blinke seg ut ting de trenger. I neste runde fikk frivillige lag og foreninger se om det var noe de kunne ha bruk for. Og det var det. 20 lag og foreninger, skoler, barnehager og til og med den kommunale legevakta hadde merka seg møbler de kunne trenge.

Litt kaotisk

Alle som hadde merka seg møbler de ville ha måtte møte opp på rådhuset klokka 16 tirsdag. Utenfor sto biler parkert med hengere, flyttebiler var leid inn og varebiler som skulle frakte møblene et sted der folk trenger de.

SIKRA SEG STOL: Det ble brukt ulike metoder for å sikre seg møblene. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Det er bra at vi samarbeider og deler med hverandre, sier Ola Narten Svendsen som er falgig leder for tilrettelagte kulturtilbud.

De sikra seg en fin sofa, stoler og pulter. Han synes det er greit å arve fra rådhuset.

– Jeg har jobba her i rådhuset sjøl og de har ikke akkurat vært bortskjemte med nye ting, så det er helt greit at de får nytt og vi kan bruke det de ikke skal bruke lenger, sier han.