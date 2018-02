Kaldeste i natt: Minus 32,5 grader

Rørlegger Ole Peter Berger i Folldal bor i et av de kaldeste områdene av Norge, og han advarer om at den nåværende sprengkulda kan føre til frosne vannrør i rom der det ellers pleier å gå bra.

– Ellers ser vi også at problemene ofte oppstår etter at den verste kulda har gitt seg. Da slår kulda nedover og bortover i bakken og folk må være oppmerksomme på at frosten kan vare lenge.

Berger sier at den store snømengden gir bra isolasjon, men det kan være fare for frost i kummer.

– Ellers ser vi jo også at dårlig isolerte tak fører til at varmen smelter snøen, som igjen fryser til is i takrenner og inni selve taket.

Fortsatt streng kulde

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl. Foto: Hanneke Luijting

De neste dagene er det meldt fortsatt streng kulde i de områdene det ikke kommer skydekke.

– Nettopp fordi dette er avhengig av lokalt skydekke, er det vanskelig å forutsi nøyaktig hvor det vil bli kaldest, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

– I morgen får vi en litt uvanlig kombinasjon av mye vind og streng kulde over Sør-Norge, og det kan føre til ising på fartøyer til havs.

Her er de 10 kaldeste stedene i Norge i natt: Drevsjø, Hedmark 672 m.o.h. - 32,5 Sihccajavri, Finnmark 382 m.o.h. - 32,1 Rena flyplass, Hedmark 255 m.o.h. - 31,5 Kautokeino, Finnmark 307 m.o.h. - 31,3 Nordli - Holand, Trøndelag 433 m.o.h. - 30,5 Majavatn V, Nordland 319 m.o.h. - 30,5 Sande - Lauvkollmyr, Vestfold 437 m.o.h. - 30,4 Bardufoss, Troms 76 m.o.h. - 29,4 Suolovuopmi - Lulit, Finnmark 381 m.o.h. - 29,3 Storforshei, Nordland 110 m.o.h. - 28,6

Hytteeiere holder seg inne

BARE UTE FOR Å LUFTE HUNDENE: Hytteeiere Jørn Bredo Larsen og Hilde Larsen på Nordre Osen i Åmot i Hedmark. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Vi går ikke på ski hvis det er kaldere enn minus 10, men vi tar oss gjerne en tur ut for å lufte hundene, sier hytteeiere Jørn Bredo Larsen Hilde Larsen på Nordre Osen i Åmot i Hedmark.

Litt lenger nord, i Osdalen, hadde de en uoffisiell måling på minus 35 grader i dag tidlig.

Den offisielle kulderekorden i Norge er fra 1999. Da ble det målt 51,2 kuldegrader i Karasjok.

Østerdalen i Hedmark, der dagens rekord kommer fra, har også flere ganger hatt årsrekorden i kulde. For eksempel hadde Tynset 42,4 grader i 2010 og Drevsjø 43,9 grader i 2001.

Elever sendt hjem

160–170 elever i 4.–7. trinn ble mandag formiddag sendt hjem fra Kirkevoll skole i Re i Vestfold. Årsaken var for kalde klasserom.

Det var 17 minusgrader ute, og inne i klasserommene var det 9–13 plussgrader. Kommunen skal nå se på rutinene for nattesenking av innetemperaturen ved skolen.

– Noen går fortsatt rundt med tøysko

Ronja Jebsen Foto: Odd Rune Kyllingstad

Rogaland går også inn i en iskald uke. Ifølge statsmeteorolog Lars Andreas Selberg vil gradestokken i Stavanger krype ned mot minus ti grader onsdag morgen. Det har fått ungdomsskoleelev Ronja Jepsen til å finne frem ulltøy.

– Jeg hørte værmeldingen, så nå ligger ullklærne klare. Det kan komme snø når som helst nå, forteller hun.

– Jeg føler jeg er bedre kledd enn mange andre. Det er fremdeles noen som går rundt med tøysko. Det ser veldig kaldt ut.