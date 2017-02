Junior-gull til Østre Toten

19-åringen vant foran svenske Ebba Andersson, mens det var Katharine Ogden fra USA som knep bronsen i fredagens renn i Park City, Utah.

- Det har ikke helt gått opp for meg at jeg har tatt gull. Det er utrolig stort, sier Mæhlum Johansentil NTB.

- Det betyr veldig mye for motivasjonen med tanke på videre satsing. Nå vet jeg at jeg har mulighet til å hevde meg internasjonalt, legger hun til.

Gode ski

Johansen var 6,6 sekunder foran Andersson i mål, mens Ogden var 10,4 sekunder bak vinneren. Johansens vinnertid var 27.17,3. Løperne gikk først fem kilometer klassisk, før de så skiftet til fri teknikk i siste halvdel.

- Jeg følte egentlig at svensken var hakket sterkere enn meg, for hun dro hele veien. Hun fikk stadig noen småluker, men jeg kjørte dem inn igjen hele tiden. Jeg hadde veldig gode ski, sier gullvinneren.

- I den siste bakken på skøytedelen merket jeg at hun begynte å "få det". Da var det bare å gå på, og jeg merket at jeg fikk en liten luke. Treneren ropte til meg at jeg måtte gå. Jeg gikk alt jeg klarte, sier 19-åringen.

- Og det gikk jo veldig bra, det?

- Ja. Jeg skrek da jeg kom over mål, så glad var jeg. Det er som en drøm, svarer hun.

Stafett neste

Søndag er det stafett på programmet for Mæhlum Johansen og lagvenninnene. 19-åringen fra Østre Toten, som for tiden bor på Lillehammer for å satse på ski og studere, håper naturlig nok på norsk suksess.

- Det hadde vært veldig kjekt med medalje på stafetten. Det er håpet, men vi har slitt litt med sykdom i laget. Vi får se hvordan det går, sier Mæhlum Johansen.

Julie Victoria Berg ble nummer 19, mens Karoline Simpson-Larsen ble nummer 23. Kristine Stavås Skistad fullførte ikke rennet, skriver langrenn.com.