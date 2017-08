Juni (17) er flasket opp på motorolje

– Jeg er født inn i sporten, så det har vært planen at jeg skulle drive med dette siden første gang jeg så det. Det første jeg husker er bilcrossløp og bensinlukt, og litt bleieskift på volvopanser. Det er det som skal til, sier Juni Mostue, som kjører for NMK Hamar.

I helga ble Juniorlandsfinalen i bilcross arrangert på Vendkvern Motorbane i Furnes. Her stilte Mostue på startstreken med 142 ungdommer.

SE VIDEO:

Fotograf/redigerer Bjørn Opsahl Du trenger javascript for å se video. Fotograf/redigerer Bjørn Opsahl

Bilen klar

De har vært med på kvalifiseringsløp over hele Norge de siste månedene, og har kvalifisert seg til landsfinalen.

– Bilen er klar. Det står bare på meg nå, sier Juni, som snart er 18 år.

Bilen, en Nissan primera, er kjøpt på finn.no for 2000 kroner. Den er klargjort for bilcross.

– Jeg har bygd den sjøl. Det er satt inn bur, stolfester, seter. Det er strenge krav, alt må være sikkert. Det er ikke ofte at det går galt, men hvis det gjør det så må bilen være sikker.

Bilsport skal være en billigsport. Blant annet må man selge bilen sin etter et løp for en fastsatt pris på 9000 kroner.

– Det er for å holde prisen på sporten nede, sier Geir Gransbråten i NMK Hamar.

Han forteller at bilsporten har fokus på trafikksikkerhet, og samarbeider med Statens vegvesen og Evidastiftelsen, som blant annet bidrar til forebyggende arbeid innen trafikksikkerhet.

Flere jenter med

ARTIG: Det beste med bilsporten er miljøet rundt, synes Juni Mostue. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

NMK Hamar hadde 11 kjørere som kvalifiserte seg til landsfinalen. Av dem er det fem jenter.

– Det er en trendendring, og vi har bra rekruttering på jentesida.

Mange av dem er mer eller mindre født inn i sporten, slik som Juni.

– Siden jeg nådde ned til pedalene og kunne se over rattet så har det vært bil for meg. Jeg har alltid hatt en interesse for dette.

Sjøl om Juni elsker å kjøre bil i stor fart på bilcrossbana, så er det miljøet rundt som er det beste med sporten.

– Hvis det er noe som skjer med bilen så kommer andre for å hjelpe, og mangler du deler så får du hjelp det til også. Det er et veldig bra miljø. Vi er fiender på bana, men bestevenner utenfor bana.

I landsfinalen kjører deltakerne fire omganger og de beste går videre til finalen. Mostue tok tre andreplasser og en tredjeplass i sine omganger, og endte til slutt på 38. plass.

Mats Åsheim fra NMK Trysil vant.