Jubileumsløpere klare for gjørme og regn

GLEDER SEG: Amund Hognestad Jensen skal løpe Ultrabirken og sier det blir bra med regn! Foto: Stein Schinstad / NRK

– Du må bare prøve å gjøre det til din fordel og tenke at alle har det like vått. Jeg synes det er bedre å løpe i regn enn i varmt vær, sier Amund Hognestad Jensen fra Eidsvoll.

Han er en av 8.500 deltakere som skal delta i et av birkebeinerløpene i helga, nemlig Ultrabirken på 60 knallharde terrengkilometer.

– Kle dere etter forholdene

Arrangøren bekrefter at det vil bli en våt affære å gi seg i kast med de forskjellige løpene uansett om du skal løpe det ordinære Birkebeinerløpet på 21 kilometer, Halvbirken, UltraBirken eller Ungdomsbirken.

– Vi hadde befaring ute i løypa fredag og det ble meldt om gode forhold tross nedbøren som har kommet den siste tiden, sier Randi Bolstad som er informasjonsansvarlig i Birken.

LØPER: I 2015 var det fine forhold for løperne, i år er det ventet mye regn. Foto: Geir Olsen / Birken

Men i natt har det regnet mye og det skal vare utover dagen.

– Vi anbefaler løperne til å kle seg etter været og ta gjerne de beste skoene. Bruk terrengsko hvis du har det, er Bolstad klare oppfordring.

Klare ferskinger

Kjersti Moen skal løpe Birkeinerløpet for andre gang. For henne er løpet et fint treningsmål gjennom sesongen.

KLAR: Kjersti Moen hadde en så god Birken-opplevelse i fjor at hun meldte seg på løpet igjen i år. Foto: Stein Schinstad / NRK

– Det er en fin motivasjon for å få trent og så var det en så god opplevelse i fjor at jeg meldte meg på igjen, sier Moen.

15 år gamle Ester Kirkerud fra Lillehammer er debutant i Birkebeinersammenheng. Hun skal løpe UngdomBirken.

– Det er gøy å løpe og det er enda mer gøy når jeg kan konkurrere!

– Hva tenker du på når du løper, da?

– Nei, jeg tenker ikke så veldig mye når jeg løper. Jeg er bare sliten, sier en humrende Ester til NRK dagen før dagen.

Lett mosjonsmåte

De siste årene har deltakelsen i skirennene og sykkelrittet sunket kraftig, men ifølge ledelsen i Birken holder deltagelsen i løpet seg stabilt.

Grunnen er ikke vanskelig å forstå, mener Randi Bolstad.

– Det å løpe er så enkelt. Du har alltid et par joggesko tilgjengelig. Uansett hvor du er så er det bare å finne fram joggeskoene og ta seg en løpetur.

Hun får støtte av Kjersti Moen.

– Det er en enkel treningsform. Alle kan dra ut å springe. Du trenger ikke mye utstyr, bare et par løpesko, sier Moen.

Birkebeinerløpet er tuftet på samme historiske bakgrunn som Birkebeinerrennet. Det var Birkebeinerrennet AS som sto som arrangør av løpet som første gang ble arrangert i 1998.