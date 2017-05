Jon bandt 1.036 fluer på 24 timer – satte verdensrekord

Det var en sliten, men svært fornøyd Jon Strand som pratet med NRK en snau time etter at den nye verdensrekorden i fluebinding var et faktum. I løpet av 24 timer bandt han utrolige 1.036 fluer – langt flere enn målet, som var 750.

– Nå er jeg kjempeslapp, hodet går på sparebluss og jeg går egentlig bare rundt med et champagneglass og koser meg, sier Strand og ler.

37 sekunder

Verdensrekordforsøket ble gjort i forbindelse med fluefiskedagene ved Norsk Skogmuseum i Elverum. Strand startet klokka 12.00 fredag, og nøyaktig 24 timer etter kunne han endelig puste ut.

Den raskeste flua bandt han på 37 sekunder.

– Det var høyt tempo og jevnt arbeid gjennom hele døgnet, med fem minutters pause per time.

– Og ikke noe søvn, naturligvis?

– Nei, nei, nei. Jeg fikk knapt nok mat. Det gikk stort sett i binding og drikke kaffe eller farris, sier Strand.

FULL KONSENTRASJON: Han måtte kjempe mot trøtthet og såre fingertupper, men klarte å holde konsentrasjonen oppe helt til siste flue var bundet. Foto: Tore Litleré Rydgren

Såre fingertupper

Han innrømmer at det vanskeligste underveis var å kjempe mot trøttheten; klare å holde fokus på arbeidsoppgavene. Å sitte på en stol, time etter time, var også slitsomt.

– Nytt denne gangen var at fingertuppene begynte å bli såre, for jeg har aldri bundet over 1.000 fluer på ett døgn før.

Fluene han bandt kan så absolutt brukes til å fiske med også. Selv kaller Strand akkurat denne typen fluer for "kneippbrød og smør"-fluer.

– De heter Griffith Gnat, og skal imitere en mygg, sier Strand, og legger til at denne flua er en av de mest populære blant fluefiske-entusiastene.

Må vente på svar

Nå må Jon Strand vente noen uker før han får svar fra Guinness Book of World Records om verdensrekorden blir godkjent eller ikke. Det skal ikke være noe i veien med dokumentasjonen, som inneholder 24 timer uredigert video og logger fra tre ulike vitner.

– Dokumentasjonen er på plass, så får vi se om de blir fornøyd.

Mange kom bort til fluebinderen etter at rekorden var sikret, med et håp om å sikre seg ei verdensrekordflue i egen samling. Men fluene selges ikke enkeltvis, forklarer Strand.

– De 1.036 fluene blir nå lagt i et skrin og forsegles. Det blir en ubrutt samling som ikke skal splittes opp. På et senere tidspunkt vil jeg sannsynligvis auksjonere de bort. Ellers blir de bare liggende på hylla hjemme, sier verdensrekordholderen og tar en slurk av seierschampagnen.