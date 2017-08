Råkjørte med barn i baksetet

En mann i 30-åra fra Lunner må sone 14 dager i fengsel etter å ha kjørt 140 km/t med et barn under ett år i baksetet, melder avisa Hadeland. Kjøringen skjedde en lørdag kveld og han skyldte på at barnet gråt og at det derfor hastet med å komme hjem.