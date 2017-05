Tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen tok på seg ansvaret for at Johaug fikk i seg det forbudte stoffet clostebol i fjor høst. Begge to har forklart at langrennsstjernen avga den positiv dopingprøven etter å ha brukt kremen Trofodermin for en solbrent leppe.

Ingen vonde ord

Johaug har bedyret sin uskyld og Bendiksen trakk seg som landslagslege med umiddelbar virkning da saken ble kjent. Godt over tre måneder er gått siden dopinghøringen på Ullevaal stadion. Johaug ble idømt en utestengelse på 13 måneder. Siden har ikke skiløperen tatt kontakt med Bendiksen.

TRAKK SEG: Den tidligere landslagslegen trakk seg da det ble kjent av Therese Johaug hadde fått i seg et ulovlig stoff. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Nei, det har jeg ikke gjort, men jeg har ingen vonde ord å si om Fredrik. Det er like synd på ham som det er på meg, hvis man skal bruke ordet synd. Det er bare en tragisk sak hele greia. Det var ingen som hadde noen hensikt med det ene eller det andre her. Han har det tøft. Han har det vondt. Jeg føler med ham på det, sier Johaug til VG.

Johaug må i sommer forklare seg på nytt når Idrettens voldgiftsrett (CAS) skal vurdere anken fra Det internasjonale skiforbundet (FIS). Hvis straffen forlenges, er det stor fare for at hun ikke rekker OL i Sør-Korea neste år.

Forsvinner ikke

Selv når CAS kommer med den endelige dommen, tviler 28-åringen på at hun vil bli helt ferdig med saken.

– Når denne saken er ferdig, så kommer det til å komme opp igjen og opp igjen i framtiden. Det må jeg være forberedt på. Det kommer ikke til å bli borte. Det gjør det ikke, sier Johaug.

Hun setter stor pris på alle støtteerklæringene hun har fått siden dopingmarerittet startet i oktober i fjor.

– Jeg har fått enorm støtte. Jeg får det fortsatt. Jeg tror kanskje det er det som holder meg oppe. Og det har holdt meg oppe gjennom hele høsten og vinteren siden dette skjedde.

Uansett hvor hun går, om hun er i Norge, Aspen, Seiser Alm eller Barcelona, så møter hun nordmenn som kommer bort og gir henne et klapp på skulderen

– Det er mye rause folk, sier Johaug.