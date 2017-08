Nekter for hytteinnbrudd

To menn som er tiltalt for å stå bak nesten 30 hytteinnbrudd i Trysil og Solør nektet straffskyld da rettssaken startet i Sør-Østerdal tingrett. Politiet fant tyvegods i kjelleren til en av dem, men mennene nekter for å ha noe med dette å gjøre.