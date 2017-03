Johansson med bakkerekord

Robert Johansson satte bakkerekord i Planica under prøveomgangen med et hopp på 250 meter. Johansson slo dermed Peter Prevcs gamle bakkerekord fra 2015. Den var på 248,5 meter. Han fulgte opp med 246 meter i den første omgangen under konkurransen. Følg lagkonkurransen i skiflyging her