Johansson inn på hopplandslaget

Det ble klart da Norges Skiforbund presenterte neste sesongs landslagstropp tirsdag.

Johansson har vært meget god gjennom vinteren, og det kom ikke som noen stor overraskelse at landslagstrener Alexander Stöckl og hoppsjef Clas Brede Bråthen fant plass til ham i laget.

Søre Ål-hopperen satte blant annet ny verdensrekord i skiflyging i Vikersund med 252 meter. Den fikk han riktignok beholde i svært kort tid.

Lite tvil

– Uttaket var en ganske klar sak. Det var stor enighet blant trenerne at det er disse seks utøvere som skal få verdenscuplag-status, sier Stöckl – og tilføyer:

– Nok en gang er det gledelig at det kommer en utøver fra toppidrettssatsingen inn i verdenscupen med Robert Johansson. Han presterte jo ekstremt bra under noen konkurranser i vinter. Det forteller oss at det jobbes bra på nivået under landslaget.

Tirsdagens uttak innebærer at Kenneth Gangnes får fornyet tillit på landslaget til tross for at skadeproblemer ødela hele sesongen som nylig er avsluttet.

Anders Fannemel, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Daniel-André Tande fortsetter også.

– Kenneth Gangnes, som var ute med skade, er friskmeldt og motivert inn mot OL- sesongen. Anders Fannemel er en solid hopper som har potensial, men klarte ikke helt å vise fram sine styrker denne sesongen. Det samme gjelder også Johann Forfang. Andreas Stjernen tar stadige steg og har etablert seg rundt topp ti i verdenscupen. Daniel Tande var fjorårets beste utøver og det blir spennende å se hvordan han forvalter denne statusen, oppsummerer Stöckl.

Lundby ensom svale

På kvinnesiden utgjør Maren Lundby landslaget i OL-sesongen. Ready-hopper Anniken Mork og Holeværingens Silje Opseth har i tillegg fått status som hospitanter.

– I en spennende OL-sesong vil vi fortsette å være godt forberedt, nysgjerrige og kreative. Vi ønsker å skape best mulige forutsetninger for å nå hovedmålet under OL i Pyeongchang, sier landslagstrener Christian Meyer.

– Vi ønsker fortsatt å matche Maren mot våre beste gutter. Det betyr at vi i stor grad kommer til å ha utvalgte treningssamlinger med herrelaget, tilføyer han.

I forbindelse med sesongevalueringen som nylig ble gjennomført har hoppledelsen satt seg mål om to gull i OL – laggull for menn og ett gull for kvinner.