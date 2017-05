– Vi burde kanskje gitt de de gamle nedslitte dusjene, men det er litt av vår gjestfrihet det å åpne nytt garderobeanlegg for Rosenborg. Vi synes det er veldig morsomt om vi kan få dette ferdig så Rosenborg og dommerne kan bruke de nye garderobene, sier leder i fotballgruppa i Tynset, Bent Kvisle.

Nye garderober

Det skjæres, sages og hamres på spreng på Nytrømoen på Tynset. Selveste Rosenborg kommer på besøk i cupen neste onsdag, og tynsetingene ville ikke ta imot stjernene med et nedslitt garderobeanlegg.

BYGGER: Elever fra videregående skole er godt i gang med garderoben som Rosenborg skal bruke. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

For Tynset tar den gamle garderoben sjøl, og gjør alt de kan for å få nye garderober til Rosenborg. Elever ved den videregående skolen er hentet inn, og arbeidet med de nye garderobene er godt i gang.

– Vi tenker at vi er heldige som har noe å gjøre og at vi kan lære noe, sier Torbjørn Sandli, som er en av elevene som jobber hardt for å få ferdig garderobene.

Venter på gresset

GJESTFRIHET: Leder i Tynset, Bent Kvisle håper å få ferdig både garderobe og grønn matte til Rosenborg kommer. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Nå gjenstår det bare at gressmatta blir grønn. Foreløpig er den grå og hard. Tynsetingene håper på grønt gress i kommunen som er mest kjent for kulde.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å få gresset grønt. Nå har vi lagt på en duk og den skal vi la ligge på noen dager nå. Etterpå raker, vanner og gjødsler vi og da er det bare værgudene som kan sette en stopper for grønt gress. Vi skal i alle fall gjøre det vi kan for at matta blir grønn og jevn til kampstart, sier Kvisle.

Og seniorrådgiver Dag Vestlund i Fotballforbundet gir tynsetingene mer enn godkjent.

– Nå har jeg vært og kikket både inne og ute, og det ser greit ut. Det skal bli bra når det blir 3000 mennesker her og 22 spillere på banen. Det blir en fin fest det, sier Vestlund.