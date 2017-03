– Taklinger er en stor del av hockey. Uten taklinger er spillet et annet, og ikke like morsomt, sier Maren Frøhaug på Storhamars jentelag i ishockey.

Det året hockeygutter fyller 12 år, får de lov til å begynne å takle i kamper. Men det får ikke jenter. Ikke engang voksne kvinner får lov til å takle. Kroppskontakt er ok, men ikke ordentlige taklinger.

Det protesterer jentene i Storhamar på. I går besøkte de Ishockeyforbundet og la fram sitt syn for ledelsen.

– Bør høre på jentene

– Norges Ishockeyforbund bør lytte til det initiativet som kommer frra Storhamar om å endre regelverket istedenfor å bare avvise det fordi det internasjonale regelverket er annerledes, sier Frøydis Sund , seniorkonsulenten i Likestillingssenteret i Hamar,

BØR LYTTE: Ishockeyforbundet bør lytte til jentene på Storhamar, mener Frøydis Sund Foto: Likestillingssenteret i Hamar

– Er det ikke farlig for jenter å takle da?

– Det jeg har sett omtalt fra idrettsmedisinere i denne saken er at det ikke skulle være farligere å takle for jenter enn for gutter. Det finnes ingen helsegrunner for forskjellsbehandlingen.

– Bruker biologien

– Fortsatt brukes biologien til å forsvare at jenter og gutter kan behandles ulikt. Det er kjønnsdiskriminering, sier professor Jorid Hovden ved Universitetet i Trondheim til Aftenposten.

Hovden har forsket på idrett, kjønn, likestilling og kjønnsforskjeller i mer enn 30 år.

– Begrunnelsen for en slik forskjellsbehandling er som regel at kvinnekroppen ennå oppfattes som mindre robust og sterk.

Følger reglene

PAUSE: Godt med litt drikke i treningspausen Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Vi følger de reglene som gjelder i utlandet. Det mener vi er riktig fordi det vil være dumt å spille hockey på én måte i Norge og på en annen måte i utlandet, sier sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund til Aftenposten.

Og ishockeypresident Nils Gerhard Nilsen sier til avisa at det også er for å redusere faren for skader.

Sportssjefen varsler på sin side at han ikke har tenkt å gjøre noe med saken i likestillingens ånd.

Jentene gjør det sjøl

Da må jentene gjøre jobben sjøl. Slik de måtte i langrenn (det var farlig for kvinner å ta seg ut fysisk, mente idrettslederne) og i hopp (det var farlig for jenter å hoppe så langt, mente idrettslederne).

– Det er på tide å endre reglene. Det står vi jenter sammen om i hele landet, sier lagleder for Storhamar-jentene Merete Trettebergstuen.

– Det er kjedelig at reglene er slik, sier Maren Frøhaug. Men noen ganger takler hun likevel. Hun spiller nemlig både på jentelaget og guttelaget. Og med gutta takler hun.

– Så det hender jeg glemmer meg når jeg spiller jentehockey, sier hun og ler:

– Da blir det noen utvisninger.