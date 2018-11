Jente anmeldte voldtekt på russetreff i Sverige

Russetreffet ble arrangert i vinterdestinasjonen Sälen som ligger 7 mil fra Trysilfjellet. Det er femte året på rad at russen har en slags kick off for russefeiringa si der og svensk politi fikk mye å gjøre med fulle norske ungdommer.

– Jeg synes ikke dette er noen god reklame for norsk ungdom, sier sjef for lokalpolitiet i Mora, Rune Lindbom.

Anmeldte medruss

Like etter klokka 20 lørdag fikk politiet melding om at ei jente skal ha blitt voldtatt. En 18-årig medruss ble pågrepet mistenkt for voldtekten to timer senere.

Rune Lindbom vet ikke om de to kjente hverandre fra før og kan ikke si noe om hva som skjedde. Han vil heller ikke si noe om hvor de to kommer fra. Saken etterforskes nå av svensk politi.

MÅ DRIKKE MINDRE: Rune Lindbom er sjef for lokalpolitiet i Mora. Han sier at de norske ungdommene må drikke mindre om de vil komme tilbake til Sälen på russefest. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Flere alvorlige forhold

Politiet mottok også anmeldelse om mishandling lørdag ettermiddag. Det ble beslaglagt narkotika på et rom og seks russ var så fulle at de ikke klarte å ta vare på seg selv, så de ble kjørt i fyllearresten.

Det ble satt i gang leteaksjon etter fire ungdommer som ikke visste hvor de var i fjellet, og de ble funnet i god behold.

– Jeg tror noen må ta tak i graden av beruselse hos disse ungdommene, sier Rune Lindbom.

Han ønsker neste års russekull velkommen tilbake hvis de klarer å drikke litt mindre. Politiet samarbeider nå også med norsk politi om mistanke om at noen norske ungdommer kom kjørende til treffet for å selge narkotika til russen.

Forventa flere skader

Det er femte året på rad at russen samles i Sälen på russetreffet som kalles «Russens skitur». Russen betaler 4 790 kroner for å være med, noe som inkluderer overnatting, frokost, gallamiddag og heiskort.

– Det har vært litt skadeverk, men jeg synes det gikk bedre enn forventa, sier Thommy Backner i Sälen Høyfjellshotell der de fleste på russetreffet var samla.

De leide ut til 1000 av de 3000 ungdommene som kom på russetreffet. Han sier at det kun var skadeverk på to av rommene. Men han sier at det kan også skje hvis det er voksne som leier rom.

Backner sier at verken han eller de andre som leide ut rom til russen ble sjokkert over oppførselen til russen. Han synes årets russ oppførte seg bedre enn tidligere år. Backner opplevde at det var flere jenter med i år enn tidligere, og at det kan ha en sammenheng.

– Vi er jo litt forberedt når vi vet at det kommer så mange tusen ungdommer, sier Backner.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med arrangøren av «Russens skitur».