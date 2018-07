Jenny har hatt et bær oppe i nesa i 60 år

Vi er på slutten av 50-tallet. Jenny Nesheim er ikke store jenta og er med foreldrene på mosepakking. Men Jenny kjeder seg. Det er da hun kommer på hvordan hun skal få tiden til å gå. Stappe flest mulig ting opp i nesa.

– Jeg stappet så mange kreklingbær jeg klarte opp i nesa. Det var helt fullt, forteller Jenny.

Lite ante hun at det skulle ta 60 år før det siste bæret var ute. Det var avisa Østlendingen som først fortalte om nesehistorien til Jenny.

Bær til besvær

Det tok litt tid før bæret som ble igjen begynte å plage Jenny.

– Jeg har i minst 35 år hatt bihulebetennelse av og på. Jeg har vel egentlig slått meg til ro med at jeg har hatt kronisk bihulebetennelse, og at jeg måtte slite med det resten av livet, forteller Jenny.

En tilfeldighet gjorde at det ble fart på sakene. I forbindelse med en annen undersøkelse ble det tatt bilde av Jenny, og det var da det ble oppdaget at det var noe oppe i det venstre neseboret hennes.

Jenny Nesheim husket da hobbyen hun hadde som lita jente. Hun spøkte med legen og fortalte at det sikkert var et kreklingbær. Og det var det. Godt lagret.

KREKLING: Slik ser de altså ut – bærene som Jenny syntes det var smart å stappe nesa full av en gang på slutten av 50-tallet. Foto: Grethe Belsvik Myrabakk

45 minutter tok det spesialisten på øre-, nese- og halsavdelingen på sjukehuset i Elverum og få ut fremmedlegemet for ei uke siden. Avdelingsoverlege Trine Krog bekrefter at de har hatt besøk av Jenny og at det de fant stemmer godt med det hun forteller.

– Jeg så det var et kreklingbær da jeg fikk det ut. Det var litt større, men det hadde kapslet seg litt. Det har ligget der til lagring lenge, ler Jenny.

Nytt liv uten nesebær

Og da bæret var ute endret tilværelsen til Jenny seg momentant.

– Har du merket noe forskjell etter at du fikk ut bæret?

– Åhhhhhh, jaaaa! Det er som dag og natt og en helt ny verden! Nå puster jeg som vanlig folk, er ren i nesa og alt er fint, forteller en henrykt 66-åring.

Og ikke nok med at Jenny sjøl har blitt kvitt plagene etter alle disse årene og har fått tilbake luktesansen. Fjerningen av kreklingbæret fikk også positive effekter for gubben.

– Du snorker jo ikke mer, sa`n!

– Men nå er det slutt på å putte kreklingbær opp i nesa, Jenny?

– Ja, nå er det slutt på det! Jeg puttet jo også gåsunger opp i nesa da jeg var lita, men de fikk jeg ikke så mange av inn der. Kreklingbær var det plass til mange av, avslutter en lettet Jenny Nesheim.