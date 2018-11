Mandag starter rettssaken mot Svein Jemtland som er tiltalt for å skutt kona Janne Jemtland i slutten av desember i fjor. Parets to sønner er innkalt som de første av en rekke vitner i saken. De møter ikke fysisk i retten, men har tidligere avgitt tilrettelagte avhør som skal spilles av.

Jemtlands forsvarer Ida Andenæs sier til NRK at hennes klient har begjært lukket rett under sønnenes forklaring og deler av Jemtlands forklaring som dreier seg om de to barna.

– Han ser frem til å komme med sin forklaring. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier Andenæs som ikke vil kommentere begjæringen ytterligere før rettssaken starter.

Årsaken til ønsket om å lukke retten skal være at Jemtland ønsker å beskytte sønnene.

Avviste begjæringen

Onsdag ettermiddag avviste Hedmarken tingrett Jemtlands begjæring om lukkede dører. Heller ikke begjæringen om referatforbud tas til følge, heter det i en kjennelse fra tingretten.

NRK er kjent med at politiet regner parets eldste sønn som et sentralt vitne. Det er ventet at avhørene av tenåringen og hans yngre bror skal spilles av i retten etter den tiltalte farens forklaring. Begge de to har gjennomført tilrettelagte avhør med politiet.

Avhørene av sønnene vil trolig avsløre om de var hjemme eller ikke da moren ble skutt i pannen med en pistol natt til 29. desember 2017. Ifølge tiltalen ble den 36 år gamle tobarnsmoren kort tid etterpå senket i vann av ektemannen og døde av drukning. Janne Jemtland hadde vært savnet i 14 dager da hun 13. januar ble funnet av dykkere ved Eid bru i Våler i Hedmark.

DREPT: Ifølge tiltalen ble Janne Jemtland skutt i pannen og så senket i Glomma der hun døde av drukning. Foto: Politiet

Ville fjerne dommer

I tillegg til begjæringene om lukkede dører og referatforbud ønsket Svein Jemtland å fjerne en av de tre møtende meddommerne. I en anføring fra Jemtlands forsvarer hevdes det at meddommeren skal være inhabil på grunn av en tidligere konflikt.

Det avvises av tingretten som i en fersk kjennelse konkluderer med at det ikke er holdepunkter for konkrete episoder der det har vært konflikt mellom meddommeren og Jemtland. Meddommeren er derfor ikke inhabil, ifølge kjennelsen.

FUNNET: Janne Jemtland ble funnet død i Glomma ved Eid bru i Våler i Hedmark 13. januar i år. Foto: NRK / Elias Engevik

Risikerer lovens strengeste straff

Ektemannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet 12. januar. Han innrømmet å ha hatt en rolle i forbindelse med dødsfallet, men skal ha forklart til politiet at skuddet som traff henne gikk av ved et uhell.

Svein Jemtland er tiltalt for overtredelse av Straffeloven (2005) § 275: «Den som dreper en annen, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år». Han risikerer dermed lovens strengeste straff.

Det er satt av tre uker til rettssaken i Hedmarken tingrett.