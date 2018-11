Jemtland-saken: Nå skal trådene samles

Underveis i rettssaken har både aktor og forsvarerne ofte svart slik på pressens spørsmål: – Det vil vi komme tilbake til.

Nå er den dagen her, der partene skal samle trådene og vurdere bevisgrunnlaget i sine avslutningsprosedyrer.

Det er blant annet spørsmål om hvor den døde kroppen til Janne Jemtland kan ha blitt oppbevart før hun ble dumpet i Glomma. Aktor, Iris Storås, har sagt at de har en teori om det, og at det er noe hun vil komme tilbake til i prosedyren.

Aktor vil argumentere for hvorfor bevisene taler for at Svein Jemtland er skyldig i drapet på kona, mens forsvarerne trolig vil argumentere med at det er for stor tvil om hva som egentlig skjedde.

Her spriker forklaringen

Svein Jemtland (47) er tiltalt for å ha drept kona si, men han nekter skyld og sier skuddet gikk av ved et uhell. Foto: Privat

Drapstiltalte Svein Jemtland har gitt retten sin forklaring på hva som skjedde den natta Janne Jemtland ble skutt og i dagene etterpå. Men mye av det han sier stemmer ikke med bevisene som har blitt lagt fram under rettssaken.

Pistolen

Svein Jemtland sier det var kona som holdt pistolen og at skuddet gikk av ved et uhell. Våpenekspertene i Kripos kan ikke utelukke det 100 prosent, men de mener det er svært lite sannsynlig at det skjedde på den måten. Skuddet ble avfyrt med mer enn 5 centimeters avstand og det krevdes kraft for å trekke av.

Dødsårsaken

Det var denne pistolen som drepte Janne Jemtland. Ektemannen sier hun holdt pistolen selv da den gikk av. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Tiltalte sier kona lå ute en stund før han pakket henne i plast og la henne i bagasjerommet på bilen. Deretter skal hun ha ligget i bilen i nesten et døgn, før han kjørte til Våler og dumpet henne i Glomma ved Eid bru.

Her er det flere ting som ikke stemmer.

Rettsmedisinerne er sikre på at Janne Jemtland døde av drukning og ikke av skuddskaden. Det betyr at hun må ha blitt lagt i vann kort tid etter at hun ble skutt (mindre enn to til tre timer etterpå). Og hvis hun hadde ligget i en bil i et døgn eller lenger, ville det vært andre merker på kroppen hennes enn det var, sa rettsmedisinerne i retten.

Trafikkdata

Eksperter fra Statens vegvesen og fra Kripos viser til at ingen av bilene tiltalte kjørte, og som det er funnet blodspor i, kunne ha kjørt så langt som til Våler før den 2. januar, altså fire dager etter at skuddet falt.

Forsvarerne mener disse trafikkdataene kan være feil, siden de bare viser kilometer kjørt i døgnet og ikke på hvilke tidspunkt i døgnet kilometerne påløp.

Bagasjerommet

I prosedyren sin vil aktor, statadvokat Iris Storås, forklare hvorfor hun mener Svein Jemtland må dømmes for drap. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Aktor stilte seg særdeles tvilende til at tiltalte hadde Janne Jemtlands kropp bak i bilen mens han handlet, fylte bensin og var innom både familie og venner, tilsynelatende uten å bekymre seg for at noen skulle se kroppen bak i bilen.

Men et vitne tiltalte spurte om hjelp, forklarte at tiltalte viste til bilen og sa han hadde «en body» i den da de møttes dagen etter at skuddet falt.

Fjernet spor

Drapstiltalte Svein Jemtland har forklart at det var et uhell, at skuddet gikk av da han forsøkte å ta pistolen fra kona. Han sier han fikk panikk og ettersom han ikke varslet ambulanse og politi med en gang, var han redd ingen ville tro ham .

Store styrker lette etter Janne Jemtland i 14 dager, før mannen ble pågrepet og hun ble funnet i Glomma. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Derfor gjorde han alt for å skjule det som hadde skjedd. Og han gjorde alt for å skjule at han visste hva som hadde skjedd. Derfor lot han både de to sønnene på 10 og 13 år og øvrig familie og venner leve i uvisshet mens alle lette etter Janne.

Akkurat hva som skjedde er det trolig bare Svein Jemtland som vet, og han står fast på sin forklaring.

Lovens strengeste straff

Hvis han blir funnet skyldig, kan han få lovens strengeste straff på 21 års fengsel. Det han gjorde med kona i ettertid og alt han gjorde for å skjule spor vil være straffeskjerpende.

Tirsdag får retten vite hvilken straff aktoratet mener Svein Jemtland bør få.

Følg siste dag av rettssaken på vårt nyhetssenter fra tirsdag kl. 09.