Jemtland-saken: Nå faller dommen

Det er snart et år siden tobarns-moren Janne Jemtland (36) forsvant fra hjemmet sitt i Veldre i Brumunddal etter en romjulsfest i fjor. Det som startet som en savnet-sak, ble til en av norges mest omtalte drapssaker noensinne.

Janne Jemtland ble etterlyst, men ingen hadde sett henne.

Blodet hennes ble funnet to ulike steder i snøen, ca åtte kilometer unna hjemmet. Kunne hun ha blitt påkjørt? Letemannskapene gikk manngard, men fant ikke noe.

Ektemannen ble pågrepet og siktet for å ha drept kona.

Janne Jemtland ble funnet i Glomma, åtte mil unna hjemmet.

Hun var skutt i hodet og festet til et lastebilbatteri.

Den endelige obduksjonsrapporten viste at hun hadde druknet etter at hun ble skutt.

12. november startet rettssaken mot ektemannen.

Nå skal første runde i retten avsluttes. Hedmarken tingrett skal avsi sin dom. Spørsmålet er om de mener det er bevist at ektemannen drepte kona si eller om det dødelige skuddet gikk av ved et uhell, slik han forklarer.

18 år fengsel versus frifinnelse

Aktor, statsadvokat Iris Storås, la ned påstand om at Svein Jemtland blir funnet skyldig i drap og dømt til fengsel i 18 år.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun mener det er bevist utover enhver rimelig tvil han skjøt og drepte kona si etter at de kom hjem fra romjulsfesten den 29. desember i fjor. Alt han gjorde etterpå var for å skjule drapet, mener hun.

– Det vitner om en kald og kalkulert drapsmann. Etter påtalemyndighetens vurdering er det en ren henrettelse, sa Iris Storås.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Forsvarerne mener det er tvil om hva som virkelig skjedde, både da skuddet ble avfyrt og i dagene etterpå. De la ned påstand om at ektemannen må frifinnes, alternativt dømmes til 15 års fengel.

Bistandsadvokaten til de to sønnene til Jemtland-paret har bedt om at Svein Jemtland må betale dem en erstatning på tilsammen 800.000 kroner og at han mister arveretten etter kona.

Pistol i nattbordskuffen

Forklaringen til den da 13 år gamle sønnen til Jemtland-paret er viktig. Han var hjemme den natta moren ble skutt og kunne fortelle at han hørte krangling og deretter et høyt smell.

Foto: Esther Maria Bjørneboe

I dommeravhør forklarte han detaljert hva han hørte og så den natta og hvordan faren oppførte seg da han sto opp igjen to ganger for å finne ut hva som hadde skjedd.

Tiltalte sier skuddet gikk av ved et uhell da han ville ta pistolen fra kona si. Han sier det var hennes pistol og at hun tok den fram fra nattbordskuffen og truet ham med den.

Aktor påpekte at det er helt usannsynlig at hun hadde en ladd pistol i nattbordsskuffen med to barn i huset. Våpeneksperter har sagt at det er ganske usannsynlig at Janne Jemtland kunne ha skutt seg selv og truffet midt i panna.

Hvor druknet hun?

Foto: BJØRN ERIK RYGG LUNDE / NRK Luftfoto

Det retten ikke har fått svar på, er hvor Janne Jemtland druknet. Rettsmedisinerne har konkludert med at hun døde av drukning kort tid etter at hun ble skutt. Det stemmer ikke med tiltaltes forklaring om at han senket henne i Glomma nesten et døgn senere.

Svein Jemtlands forsvarere antyder at han kanskje ikke forteller alt for å beskytte noen, at det kan være en ukjent tredjemann involvert.

Mandag faller dommen i saken mot drapstiltalte Svein Jemtland. Foto: Privat

Aktoratet mener det ikke er avgjørende for skyldspørsmålet hva som skjedde etter at skuddet gikk av. De mener han skjøt kona og at alt han gjorde etterpå for å skjule det, er straffeskjerpende.

