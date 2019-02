Jemtland-saken: Forsvarerne ber politiet etterforske mer

– Det stemmer at vi har bedt om ytterligere etterforskning. Det gjelder forskjellige bevistemaer som var gjenstand for diskusjon i tingretten som vi ønsker å få belyst nærmere, sier forsvarer Ida Andenæs.

I tingretten stilte forsvarerne blant annet spørsmål ved Kripos sin kartlegging av bilene Jemtland kjørte, og hvor langt de ble kjørt på ulike tidspunkter.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Etterforskeren fra Kripos konkluderte med at Jemtland ikke kunne ha kjørt de nesten åtte milene til Våler og dumpet kona si Glomma på det tidspunktet han sier at han gjorde det.

Ukjent medhjelper?

Forsvarerne gikk også langt i å antyde at Jemtland kan ha fått hjelp, muligens til å bli kvitt liket av kona, og at han unnlater å fortelle alt for å beskytte noen.

Ida Andenæs vil ikke si hva de har bedt politiet se nærmere på, utover at det er ting de mener har stor betydning for saken. De har vært i dialog med politiet om dette gjennom vinteren.

– Politiet har etterkommet ønskene våre, sier Andenæs.

Hun kan ikke si hva etterforskningsskrittene har ført til. Per nå er det heller ikke klart om forsvarerne vil føre nye vitner i ankesaken i lagmannsretten i juni.

Får ikke alle svarene

I Hedmarken tingrett ble Svein Jemtland funnet skyldig i drapet på kona og dømt til 18 års fengsel.

Påtalemyndigheten har ikke bedt politiet etterforske noe mer siden dommen falt, selv om det var flere ting de ikke fikk svar på.

Statsadvokat Iris Storås mener det ikke er grunnlag for mer etterforskning fra deres side. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Per nå har vi ingen opplysninger som tilsier at det er noen grunn til det, sier statsadvokat Iris Storås.

Politiet vet fortsatt ikke hvor Janne Jemtland druknet etter at hun ble skutt. Rettsmedisinerne mener hun døde av drukning like etter at hun ble skutt, mens ektemannen sier han ikke dumpet henne i Glomma før et døgn senere.

– Det kan fortsatt være slik at man ikke får svar på alt, sier Iris Storås.

Storås tror ikke en vil få svar på dette, med mindre Svein Jemtland selv velger å fortelle mer. Politiet har ingen holdepunkter for at noen flere er involvert i saken.

Politiet jobber med det

Statsadvokaten bekrefter at politiet ser nærmere på det forsvarerne til drapstiltalte Svein Jemtland har bedt dem om. Heller ikke hun kan si hva det gjelder.

– Forsvarerne har begjært ytterligere undersøkelser og det jobber politiet med, sier Storås.

Svein Jemtland anket dommen fra tingretten og drapssaken skal opp i lagmannsretten i juni. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

1. mars er fristen for å levere inn bevisoppgaver til lagmannsretten. Men dersom det dukker opp nye bevis på et senere tidspunkt, kan det ettersendes.

Svein Jemtland anket dommen fra tingretten på stedet, og ankesaken er planlagt å starte i Eidsivating lagmannsrett 17. juni.