Småbarnsmoren fra Lunner hadde stoppet på rasteplassen på Lygna mandag kveld for å ta seg av sin fire måneder gamle sønn.

På rasteplassen ble hun vitne til en mann som skjelte ut en liten gutt, som hun antok var sønnen hans.

– Jeg reagerte på ordbruken, som var noe sånt som; "Se til helvete å slutt å grine, jævla drittunge".

– Sånn sier du ikke til små barn, sier Jeanette.

Hun forteller at hun kikket bort på mannen som ble provosert og ba henne passe på sin egen drittunge. Hun svarer med å spørre – " At det var" (Hva sa du? red.anm.)

– Han braste mot meg, tok hardt tak i armen min og slengte meg inn i min egen bil.

Deretter slapp han henne og dro av gårde i egen bil.

Mannen var ifølge Jeanette et sted mellom 25 og 30 år, og kjørte en nyere, sølvgrå Skoda stasjonsvogn.

Blåmerke på armen

BLÅMERKE: Jeanette tok bilde av blåmerket etter angrepet. Foto: Privat

Mannen var såpass hardhendt at hun fikk et blåmerke på armen og et lite skrubbsår. Hun reagerer sterkt på mannens oppførsel mot både henne og barnet han hadde med seg. Derfor kontaktet hun politiet.

Hun mener hun ikke gjorde eller sa noe for å fremprovosere mannens oppførsel.

Politibetjent Turid Gaustad i Gran bekrefter at Jeanette har vært i kontakt med dem, men at saken ikke er anmeldt. Politiet mener de har for få opplysninger om mannen til at de kan gå videre med saken.

– Vi har registrert hendelsen i vår logg, som også andre politidistrikter har tilgang til. Andre kan vite hvem det er, sier Gaustad.

Da NRK besøker henne hjemme har hun fortsatt merke på armen.

Etterlyser mannen

Jeanette Nyberg har skrevet om hendelsen på Facebook og gitt en detaljert beskrivelse av hvordan mannen ser ut. Saken har vakt sterke reaksjoner og er mye delt.

– Har du tenkt på at du kan henge ut noen urettmessig?

– Det er en risiko, men det er nok ikke mange med den beskrivelsen som var der på det tidspunktet.

Hun håper noen vet hvem mannen er.

– Hvis ingen gjør noe skjer det ikke noe, Hva med neste person?, spør Jeanette.

Hun synes det hele var skremmende og forteller at hun ble redd.

– Jeg hadde skjønt det hvis jeg var truende eller frekk. Jeg gikk ikke inn for å provosere. Jeg pleier egentlig ikke å blande meg, sier hun.