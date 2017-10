Denne helga blir DølaJazz arrangert i Lillehammer. I løpet av tre dager introduserer festivalen unge og lovende jazzband fra ulike musikkinstitusjoner i Europa.

Studenter styrer

Jazzincubator er et arrangement av unge, for unge. Det blir arrangert som et prosjekt for unge musikere, drevet av studenter ved kulturprosjektledelse ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Jazzincubator har nå økt til internasjonalt nivå, med søkere fra hele Europa. I samarbeid med DølaJazz, plukker studentene til sammen ni band som spiller i teltet til Jazzincubator under festivalen, skriver DølaJazz på sine nettsider. TV-fagene ved Høgskolen i Innlandet står bak TV-produksjonen.

Torsdag 19. oktober kl. 20: Klossmajor

Med pop-ideer som base, og improvisasjon og jazz i bunnen, har det for Klossmajor alltid vært samspill og lek i fokus. Den litt utradisjonelle besetningen med tre vokalister gjør at fokuset på tekst og harmoni er stort. Det er store kontraster i bandet, og her strekker det seg fra humor og groove til melankoli og improvisasjon.

Dorothea Økland – Vokal

Karoline Karlsen – Vokal

Maja Sørbø – Vokal

Håvard Ersland – Piano

Vidar Starheimsæther – Bass

Olav Andreas Abildgaard – Trommer

Torsdag 19. oktober kl. 21: Kolifej!

INSPIRASJON: Kolifej! henter ofte inspirasjon fra musikk fra vår egen barndom. Foto: Dølajazz

Et Malmö-basert band med bandmedlemmer med bakgrunn fra hele Sverige og Norge. Bandet formidler musikk som drar lytteren ut av den vante hverdagslige verden, og inn i en ny som forundrer og forskjønner. Kolifej! henter ofte inspirasjon fra musikk fra vår egen barndom.

Hannes N. Bennich (alt-sax), Oskar Sundbaum (tenor-sax), Leo Sundström (Piano), Erik Grønnesby (Bass), David Huber (trommer)

Torsdag 19. oktober kl. 22: Pre Echo

STUDENTER: Pre Echo består av jazzstudenter. Foto: Dølajazz

Pre-Echo er et nylig etablert band av jazzstudenter i Oslo, som kombinerer pop og elektronikk med moderne jazz. Med innsmett av improvisasjon, komplekse jazzharmonier og dissonanser munner dette ut i fengende melodier. Det hele blir et elektronisk lydbilde med sterk vokal, gyngende rytmer og dynamisk samspill.

Andréa Louise Horstad (vokal/fx), Audun Haave Reknes (synther), Martin Sternberg (piano), Torstein Slåen (gitar), Eskild Myrvoll (bass) og Bård Berg (trommer)

Fredag 20. oktober kl. 20: Krilles Manjaro

FRI IMPROVISASJON: Krilles Manjaro holder konserter som aldri låter likt. Foto: Dølajazz

Krilles Manjaro er en jazzkvartett som spiller Hogne Kleibergs komposisjoner. Disse tar utgangspunkt i jazztradisjonen, men henter inspirasjon fra friimprovisasjon, komposisjonsteknikker fra tidlig 1900-tallet og dagens popmusikk.

Bandet strever etter et personlig uttrykk som kan nå ut til det brede publikum, samtidig som det smale ikke mister interessen. Improvisatorisk søker de etter så fritt spillerom som mulig innen gitte rammer. Dette resulterer i at konsertene aldri låter likt!

Hogne Kleiberg, piano Christian Cuadra, saksofon David Andersson, kontrabass Oddbjørn Sponår, trommer

Fredag 20. oktober kl. 21: Kiær

KIÆR spiller pop med elementer av rock og jazz. Foto: Dølajazz

Upolert og omringet av tangenter drømmer KIÆR om en verden der alle er like og ulike. En verden der egoismen er satt til side og respekten kommer fremst i rekken.

Auver Gaaren (keyboard), Mathias Steffensen (bass), Martin Utby (Trommer), Anne Ingrid Tangen Kiær (Vokal)

Fredag 20. oktober kl. 22: Mark Herdman Quintet (England)

UNGE TALENTER: Mark Herdman Quintet består av noen av Londons beste unge talenter. Foto: Dølajazz

Denne kvintetten har en blanding av originale komposisjoner av hard-bop klassikere. Gruppen består av noen av Londons beste unge talenter, og skaper stemning med toner fra 50- og 60- tallet. Kvintettens inspirasjon stammer fra store artister som Kenny Dorham, Blue Mitchell og Horace Silver, samt britiske bandledere som Clark Tracey.

Mark Herdman – Drums/Composition, Alex Ridout – Trumpet, Tom Ridout – Tenor Sax, Reuben Ard – Piano, Joe Boyle – Bass