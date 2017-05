Jansrud vurderer å droppe hjemlig juleferie

Vinstra-gutten har bak seg en sesong med meget gode resultater før jul, mens avslutningen ble det han selv omtaler som «betydelig svakere». Han røper at reisebelastning har vært og blir et av stikkordene inn mot den kommende OL-sesongen.

– Vi norske reiser ut 1. desember og er kanskje ikke hjemme før 1. april. I den perioden er vi alltid på farten. Det kan kanskje være en underliggende forklaring, tilføyer han.

– Sitter langt inne

Nå kan han komme til å tilbringe hele julehøytiden i ro i Europa, for å spare seg reisen til og fra Norge. Jansrud innrømmer samtidig at det ikke er med lett hjerte at han eventuelt dropper den sedvanlige turen til Vinstra.

– Hvis det blir sånn, sitter det langt inne. Det handler om tradisjoner og det å bare være hjemme. Det ligger litt lading av batterier i det også, sier han og tilføyer:

– Nå begynner jeg samtidig å bli en litt eldre herremann i dette gamet, så det er kanskje et offer som kan være verdt det.

Dersom det blir full julefeiring i Mellom-Europa, åpner Jansrud samtidig for at familien kan bli invitert ned for å bevare juletradisjonene i størst mulig grad

JAKTER GULL: Kjetil Jansrud er ferdig med evalueringen av den nylig avsluttede sesongen. Nå rettes blikket mot vinterlekene i Sør-Korea om ni måneder. Foto: Jeffrey Swinger / Reuters

Ingen store grep

Foruten å se på reisebelastningen ser han ingen grunn til å finne opp kruttet foran OL-sesongen som nå venter.

– Jeg føler at vi har hatt mange gode sesonger med løpere som har hevdet seg godt. Derfor er det ingen grunn til å gjøre for store grep, sier han.

Jansrud skal forsvare OL-gullet i super-G fra Sotsji i Pyeongchang om ni måneder. I utfor ble det bronse for drøyt tre år siden.