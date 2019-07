Jannes familie lettet over Jemtland-dommen

– Jeg er lettet over at den er minst like knusende som i tingretten. Jeg er jo litt partisk til dommen, så det første som irriterte meg var at det var 17 år og ikke 18, forteller Janne Jemtlands bror, Terje Opheim, til NRK.

I tingretten ble Svein Jemtland dømt til 18 års fengsel for drapet på kona, og samtidig til å betale parets sønner erstatning på 400.000 kroner hver.

Også lagmannsretten landet på samme erstatning.

Lagmannsretten: – Drapet fremstår som en ren henrettelse

Ville ha lengst mulig straff

Opheim forteller at han gjerne skulle sett at dommen var enda strengere.

– Men det er mer symboleffekten for oss som sitter igjen. Ellers er jeg veldig lettet over at han er dømt. Vi skulle ønske at den hadde vært lenger enn 18 år. Når det er ett år mindre, så har det ikke så mye å si, forklarer han.

Opheim sier han er glad dommen også fra lagmannsretten var knallhard.

– Men det er rart når man sitter igjen som pårørende, så skulle man ønske han hadde fått lengst mulig straff, forteller han.

– Janne kommer aldri tilbake

Nå er familien glade for at saken ser ut til å være ferdig. Svein Jemtland har foreløpig ikke tatt stilling til en eventuell anke til høyesterett.

Janne Jemtlands bror forteller at det er godt å ha fått en avslutning på saken.

– Janne kommer aldri tilbake. Det som har vært irritasjonsmomentet er at han har prøvd å legge skylden på henne, for en grotesk ting som har blitt gjort. Nå håper jeg saken blir lagt død og at han tar straffen sin, sier han.

Han forklarer at det siste halvannet året har vært tøft for familien. Han beskriver det som «forferdelig».

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen forteller at sønnene har det godt og vondt på samme tid. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Opheim har ikke snakket med de to sønnene etter dommen fra lagmannsretten. Han håper familien nå kan få ro.

– Det er bare 20 minutter siden jeg fikk den, og jeg er på ferietur. Men jeg gikk og telte ned til klokka ble 11. Jeg skal få slappet av nå og få det litt på avstand.

Frykter ikke anke til høyesterett

Han tror også at dommen kommer til å bli anket til høyesterett.

– Sånn jeg kjenner han, så vil han helt sikkert prøve på det. Det spørs hvor langt han kommer med det, for de ter to knusende dommer, både i tingretten og lagmannsretten. Jeg er ikke kjemperedd for det. Jeg frykter ikke det. Skulle han gjøre det, så tror jeg ikke han kommer så langt med det.

Bistandsadvokat til de to sønnene, Inger Johanne Reiestad Hansen, forteller at guttene er glade for at saken nå er over.

– For guttene er dette godt og vondt på samme tid. Det er vanskelig å ta inn over seg at far har drept mor. Men det er godt å vite at saken endelig er over, sier sønnenes bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen.