– Hun var krystallklar på at hun ville skilles, fortalte Janne Jemtlands nærmeste venninne.

Venninnen forklarte seg mandag om forholdet mellom ekteparet i tiden før drapet i desember 2017. Jemtland skal første gang ha nevnt skilsmisse i 2015, ifølge venninnen. I begynnelsen av desember innså venninnen at Janne mente alvor av skilsmisseplanene.

– Forholdet der hjemme var anspent, fortalte kvinnen om tiden etterpå.

Ifølge venninnen hadde 36-åringen lagt av penger til seg selv og barna for å kunne gjennomføre ekteskapsbruddet. Da Janne forsvant innså etter hvert venninnen at noe måtte være galt.

– Det gikk opp for meg at noe ikke stemte, sa venninnen.

Skal ha anskaffet våpen

Tidligere mandag formiddag vitnet en venn og nabo av ekteparet. Mannen fortalte at den tiltalte ektemannen skal ha anskaffet et våpen for flere år tilbake.

– Han virket stolt over at han hadde fått tak i det, fortalte naboen.

FUNN: Politiet fant denne pistolen i søk etter drapsvåpenet. Våpenet ble funnet i Vangsåsen. Foto: Politiet

Ifølge tiltalen ble Janne Jemtland skutt i pannen med en pistol av typen kal 9 mm Makarov. Våpenet den tiltalte skal ha fått tak i var ifølge naboen en pistol av samme kaliber. Våpenet skal ha vært ikke-sporbart, ifølge vitnet.

– Jeg spurte om den var glattboret, da svarte han ikke, fortalte naboen om den tiltalte.

De to skal ikke ha snakket mer om våpenet etterpå.

Drosjesjåfør: – Svein betalte turen

Den kvinnelige drosjesjåføren som kjørte ekteparet hjem fra romjulsfesten 28. desember 2017 fortalte i retten at Janne Jemtland var sprudlende og glad på veien hjem til parets bolig etter en romjulsfest de to hadde vært på på Veldrom. Sjåføren forteller at den tiltalte satt i baksetet og var stille frem til han betalte for turen ved ankomst.

Ektemannen har forklart at han sovnet i løpet av den om lag 15 minutter lange taxituren fra forsamlingslokalet til familiens hus.

HJEMTUR: Drosjesjåføren fortalte at hun slapp av ekteparet på gårdsplassen og at de gikk hver for seg inn i huset. Foto: Arne Sørenes / NRK

Nekter straffskyld

Svein Jemtland erkjenner at han dumpet liket av kona i Glomma, men opprettholder at Janne Jemtland ble skutt ved et uhell. Han nekter straffskyld for drap.

Under sin forklaring fortalte han at han så blod og tok konas puls etter at skuddet gikk av. Tobarnsfaren forklarte at han kom til et «point of no return» og ville kvitte seg med konas kropp.

Sønnen var hjemme

Et av politiets viktigste vitner er ekteparets eldste sønn som var hjemme da moren ble skutt. Gjennom tre tilrettelagte avhør på barnehuset på Hamar har gutten forklart seg om hva han så og hørte i tiden før og etter skuddet gikk av.

Under avspillingen av avhørene fikk rettens aktører høre gutten forklare at han hørte roping og dunkelyder, og lyden av at noen falt i trappa. Moren ropte «slipp meg», forklarte sønnen som også hørte det han beskriver som et høyt smell.