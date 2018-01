Janne Jemtland begraves fredag

Janne Jemtland begraves ved Veldre kirke i Brumunddal fredag.

Familien vil tillate at media er til stede under begravelsen og dekker saken, men i samarbeid med politiet setter de klare grenser og ber offentligheten respektere privatlivets fred.

Terje Opheim, broren til Janne Jemtland, ber offentligheten respektere privatlivets fred under begravelsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi må beskytte den nærmeste familien, ikke minst barna, i sorgen, sier broren til Janne, Terje Opheim.

Han bodde under samme tak som den siktede ektemannen i Brumunddal mens søsteren var savnet. Han var også familiens talsmann utad. Etter at søsteren ble funnet død og ektemannen ble siktet for drapet, har han takket for all omtanke via sosiale medier .

Savnet i 15 dager

Politiet mener Janne Jemtland ble drept ved hjemmet sitt i Veldre i Brumunddal, der hun sist ble sett. Foto: BJØRN ERIK RYGG LUNDE / NRK Luftfoto

36 år gamle Janne Jemtland forsvant fra hjemmet i Veldre i Brumunddal natt til 29. desember etter at hun og mannen hadde tatt taxi hjem fra en romjulsfest.

Ektemannen meldte henne savnet og på nyttårsaften den 31. desember ble det satt i gang en leteaksjon.

Noen dager senere ble det funnet blod to steder i nærheten av Brumunddal sentrum som viste seg å stamme fra Janne. Savnet-saken ble da en kriminalsak. Det skulle ta enda en uke før politiet fikk et gjennombrudd i saken.

Da ble det funnet spor på eiendommen til ekteparet Jemtland som førte til at ektemannen ble pågrepet og siktet for å ha drept henne .

I avhør dagen etter pågripelsen skal ektemannen ha fortalt politiet hvor de kunne finne den døde kroppen til Janne. Hun ble funnet av dykkere i Glomma ved Eid bru i Våler.

Erkjenner ikke straffskyld

Ektemannen til Janne Jemtland har innrømmet å ha en rolle i saken, men nekter straffskyld for drap. Han har sittet i lange avhør siden han ble pågrepet og er varetektsfengslet i fire uker , to av ukene i full isolasjon.

Politiet opplyser at de mener Janne Jemtland ble drept på eiendommen i Veldre og senere fraktet til Våler. Utover dette er etterforskningen inne i en fase med avhør av både siktede og vitner.

Hensyn til barna

Inger Johanne Reiestad Hansen er barnas bistandsadvokat. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Barna til ekteparet har fått oppnevnt Inger Johanne Reiestad-Hansen som bistandsadvokat. Hun sier de blir tatt godt hånd om, men at det er vanskelig for dem å ta inn over seg det som har skjedd.

Når Janne Jemtland begraves fredag, ønsker familien at offentligheten viser respekt, spesielt av hensyn til barna.