Jaget vekk vekter med hagle

Det var ved 3-tiden natt til lørdag alarmen gikk i et bolighus i Grue i Hedmark og vekteren rykket ut. Mens han undersøkte stedet kom det plutselig ut en mann med ei hagle. Vekteren kjørte fra stedet og varsla politiet.

– Da vi kom dit viste det seg at det var mannen som bodde i huset som hadde trodd at det var en innbruddstyv som lusket utenfor, forteller operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt Atle B. Obstfeller.

Hvorfor boligalarmen gikk mens familien på 4 var inne i huset vet han ikke.

Da boligeieren så at det var en vekter som kjørte av gårde ringte han vekterselskapet og fortalte hva som hadde skjedd. Men den beskjeden nådde aldri vekteren som var på jobb. Vekteren ringte politiet som rykket ut til stedet.

– Det er for dårlig at selskapet ikke varslet vekteren med en gang om det, sier Obstfeller.

Vekterselskapet har beklaget at den beskjeden ikke ble videreført.

Det viste seg at huseieren hadde to våpen som han ikke har våpentillatelse for.

– Det blir fulgt opp videre med politiadvokat, sier Obstfeller.

Han vet ikke om hagla boligeieren truet med var ladd.

– Hvilke konsekvenser kan det få for han at han skremte en vekter med ei hagle?

– Det får blir opp til en politiadvokat å vurdere det, sier Obstfeller.