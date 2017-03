Isac-møte letta sorgen over mamma

– Jeg synes han synger veldig bra, og så er han litt fin da, sier 13-åringen som fikk oppfylt sin store drøm under Vinterlyd 2017 på Gjøvik tirsdag kveld.

Utendørskonserten er et samarbeid mellom P4 og Kreftforeningen for å skape oppmerksomhet om innsamlingsaksjonen Krafttak mot Kreft.

Målet er å gi kreftpasienter og deres pårørende flest mulig leveår og best mulig livskvalitet.

En god mamma

Kreftforeningen ønsket å gi noen som har vært syk selv, eller er pårørende mulighet til å møte artistene som er med på Vinterlyd-turneen. Henriette og lillebroren Martin Olsen fra Raufoss ble plukket ut blant de nominerte. De mistet mammaen sin i kreft da de var 8 og 5 år gamle.

– Jeg tenker på henne som en god mamma, men jeg husker ikke så mye for hun døde da jeg var 8 år, sier Henriette.

Hun husker at mamma var på sjukehuset og at de fikk beskjed om at hun hadde kreft. De fikk være sammen med henne i fem måneder etter den beskjeden.

– Det ble litt tungt. Jeg følte jeg bare hadde en forelder for mamma var ikke i stand til å gjøre alt som alle andre, forteller hun.

Savnet etter mammaen er stort, men møtet med hennes store idol, den finske artisten Isac Elliot, var en solid gave å få.

Håper han kan hjelpe

Isac Elliot er en av flere artister som er med på turneen til Vinterlyd 2017. Det er andre gangen han er med på hele turneen som i fjor hadde over 100 000 besøkende.

– Jeg kan ikke sette meg inn i hvordan det er å miste noen så nær som Henriette har gjort. Men jeg synes det er fint hvis jeg kan hjelpe noen med min musikk, sier han mens han møter Henriette og Martin back stage før konserten starter på Gjøvik.

KJENDISTREFF: Martin og Henriette Olsen fikk møte alle artistene i Vinterlyd 2017. Foto: Jorun Vang / NRK

Der fikk søskenparet også møte de andre artistene som er med på turneen. Og det ble tid til noen selfier sammen med kjendisene før de entra scena foran mellom 7 000 og 8000 publikummere på Gjøvik.