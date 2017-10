Is-produsent frikjent

Matbransjens faglige utvalg ser ikke på reklamen for isen " Evas datter" som er produsert i Vågå, som støtende. Reklamen ble tidligere i høst klaget inn for Forbrukerrådet for å ha markedsført isen med sex og nakenhet som virkemiddel. Nå er klagen enstemmig avvist, skriver GD.