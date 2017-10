Investerer milliarder i "ny" by

Mjøsbyen AS v/ CC Gruppen AS og AB Invest AS, Strand Brænderi AS og Moelven Industrier ASA inviterte i dag pressen til pressekonferanse i Moelv.

Der ble det presentert at det skal investeres 3-4 milliarder i handel, næring og boliger.

– Om 10 år er det dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer og veiene blir bare bedre og bedre. På denne plassen når vi 70 % av innbyggerne i Hedmark og Oppland, sier Buchardt som legger til at det kan ta opptil 30 år å få prosjektet ferdig.

Øyvind Moshagen, som er prosjektdirektør i Nye veier informerer om at nye E6 skal være ferdig til Moelv i 2020 og til Øyer i 2027.

231 dekar stort område

Tomteområdet i Sanda i Moelv som er på 231 dekar skal utvikles de neste 30 årene.

– Dette området er i nærheten av en indrefilet av et område, sier Buckardt.

1000 til 2000 boliger skal bygges, utover det kan de ikke si konkret hva som skal gjøres på området.